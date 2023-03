La foto: "Prendado del ocaso de escarlata, espera"

La foto que me ha llamado la atención la han tomado esta semana en un campo cerca de Vic en Cataluña.

Como otras veces, sin que los vecinos se hayan dado cuenta, la tarde ya se ha ido. Casi ha anochecido, casi se ha marchado el invierno. Último atardecer de invierno. La tierra ancha donde se levanta el cereal ya es una gran sombra. Y sobre esa gran sombra se distinguen doce árboles, quizá sean frutales, arboles todavía desnudos y en una fila casi perfecta.

El cielo a punto de ser conquistado por la oscuridad, de un azul marino casi negro. Entre las copas de las arboles desnudos se enreda la ultimísima luz, una cinta de acuarela roja todavía acaricia los troncos. Se va el día. Un paisano andaba hace unos momentos buscando espárragos en las lindes. Se sentía un fracasado hasta que se ha encontrado con un buen manojo de tallos tiernos. Y ha levantado la mirada para quedarse prendado del ocaso de escarlata.

Se ha dado cuenta de que espera, espera una noche tranquila, espera dormirse sin sobresaltos, espera no quedarse sin dinero, espera no tener que identificar el cuerpo de un amigo muerto, espera no llegar tarde, espera que al hacerse viejo no se le nuble la mente, espera que al volver a casa no se haya ido, espera no ser clasificable en uno de los perfiles psicológicos al uso, espera no vivir más allá de lo razonable, espera que le hagan justicia, espera entender, espera tener una dosis suficiente de hermosura para que lo sórdido no se le pegue al paladar, espera amar bien, espera que al volver a casa no se haya ido.