Foto de Fernando: "No hay temporal pero el agua caracolea con una espuma inquieta"

Foto de una playa de un rincón del Mediterráneo. Una playa en estas vísperas de Pascua, la mitad con sol y la otra mitad cubierta por una nube que va y viene. Las olas al retirarse dejan en la orilla un espejo breve que la arena se bebe pronto. No hay temporal pero el agua caracolea con una espuma inquieta. La playa acaba en una duna de escombros, escombros nuevos, escombros viejos, hogares convertidos en cascotes. Al fondo una columna de humo gris que desordena el viento, una columna de humo que señala donde ha caído el último proyectil. Las bombas ya se han convertido en un fuero, en el diezmo cotidiano que se cobra el alguacil de la muerte. La playa está sembrada de cajas de cartón vacías y entre ellas hombres que pasan el día y la noche yendo y viniendo para encontrar algo que se parezca a la harina para hacer pan, algo que se parezca a un motivo para no hacerle una eutanasia a la esperanza. Algunos miran al horizonte, otros rebuscan y revuelven entre los pliegues de la lona de algunos paracaídas. Los paraguas de tela caen del cielo lentos, flemáticos con un sosiego que no se compadece con el hambre y la carestía. La espuma del agua quiere traerles a los niños que lloran la risa que les falta. La espuma del agua quiere traerle a los niños la alegría de la leche y del azúcar blanca.