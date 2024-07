La foto de Fernando de Haro: "Los paseantes están enfrascados en una reflexión"

Foto de un tranquilo parque británico en una tarde de julio. Un parque con un palacio al fondo, con un lago tranquilísimo que en realidad es un estanque, con una hierba deliciosamente segada y ligeramente agostada porque hoy todavía no ha llovido. Los vecinos de Londres que se pasean por el parque llevan una chaquetita vaquera o un jersey y pantalones largos. Verano británico con días muy largos y con el fresco aliento del norte como compañía. En medio del parque se levanta una calabaza enorme. Tendrá tres o cuatro, quizás cinco metros de alto. La calabaza gigante es amarilla y está salpicada de manchas negras. Manchas negras muy bien organizadas que bajan como burbujas del rabo a la base. En realidad la calabaza gigante es una escultura de un artista japonés. Y los paseantes no saben si la calabaza gigante, escultura de un artista japones, les gusta no les gusta. A ratos les parece una creación original con gracia que ha convertido lo ordinario en algo extraordinario. Y en otros momentos les parece un adefesio innecesario, un gasto superfluo de un ayuntamiento que dilapida el dinero de sus impuestos en chorradas. Los paseantes han dejado de mirar la calabaza y están enfrascados en una reflexión que requiere cerrar los ojos. Están intentando aclararse: ¿la familia de la que vienen es partidaria o contraria a las calabazas gigantes? ¿En el colegio en el que estudiaron eran partidarios o contrarios a las cabezas gigantes ¿Y que diría su guru de cabecera, que diría Kant, que diría Taylor Swfit, que dirían los hermanos Cohen de la calabaza? ¿Los liberales son partidarios o detractores de las calabazas gigantes? ¿Los tenores son partidarios o detractores? ¿ Y la gente del sur de la ciudad que postura se supone que debe tener ante una calabaza gigante? Los vecinos del parque siguen sin mirar a la calabaza, desconfían de sus ojos, de sus gustos, de su capacidad para valorar las calabazas gigantes.