Foto de Fernando de Haro: "La chica besa al chico y el chico besa a la chica. Bésame estúpido"

Foto del gran Joel Meyerowitz. Algunas de sus fotos llegan al museo Picasso de Málaga. La de hoy está tomada a las puertas de un cine, en lo más crudo del invierno, antes o después de la sesión de noche. El cine en una calle muy transitada. Po la izquierda está a punto de salir de cuadro un grupo de jóvenes bien abrigados que sonríen divertidos, sonríen con la boca abierta, se les ven los dientes. Por la parte izquierda pasean caballeros y damas más formales, una de las señoras con un cuello de pieles y un zapato kitten heels con un tacón fino y pequeño, algunos señores con sombreros y gafas de pasta. En el centro de la foto una marquesina con luminoso en el se puede leer el título de la película que están echando: una frase en inglés que quiere decir: “bésame estúpido”. Debajo de la marquesina luces de neón y las taquillas. En el centro de la foto también, debajo del “besame estúpido”, un joven con el pelo corto y un abrigo negro agarra por la cintura todavía con timidez a una chica con un abrigo claro que se cubre la cabeza con un sombrerito oscuro que parece una mantilla. La chica besa al chico y el chico besa a la chica. Bésame estúpido. Deja de hacer consideraciones, de empeñarte en meditaciones, déjate de darle vueltas a lo que está más claro que el agua, deja de pensar en lo que solo hay que mirar, observa y no escondas tu miedo detrás de reflexiones, no enturbies con ideas lo que ya ha sucedido, no llames opaco a lo que es transparente, no pidas más tiempo para evitar cualquier riesgo, no dudes de lo que está ocurriendo. Besame estúpido. Prueba mis labios y lo que hay detrás de ellos.