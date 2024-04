La foto del día de Fernando de Haro: " Una escudilla grande y una escasez mayor"

Es una foto rectangular, de esas que no quedan bien en algunas redes sociales. Delante de una puerta de madera noble, una mujer en cuclillas sostiene una escudilla de madera pobre. La puerta tiene el color de la caoba o del cocobolo, de uno de esos árboles de Indias que dan piezas macizas rojas como la púpura de las túnicas imperiales. La mujer con la piel de chocolate, la nariz chata, el cuello y el pecho huesudos se sostiene en un extraño equilibrio. No se apoya en el suelo. Las posaderas le quedan el aire. Tiene abiertas las piernas y todo el peso del cuerpo lo sostiene las plantas de los pies, los carcañales por más señas. La mujer con unos pantalones que parecen de pijama, una camiseta arremaganda y un pañuelo en la cabeza mira lejos. Mira lejos con el ceño fruncido, como quien hace un esfuerzo por ver algo más que desatenciones y porquerías. A su lado se acurruca una gran bolsa de colores-azul,rojo,verde- una gran bolsa que guarda ropa. La uña del dedo que sostiene la escudilla parece la de una cigüeña oscura. La puerta de caoba es la puerta de la catedral de la Asunción de Haití. Y la señora de chocolate pide limosna. No la pide para una obra pía, la pide para ella misma que anda muy necesitada, anda entre miserias. La escudilla con la que mendiga se antoja muy grande para lo corta que es la generosidad de los señores que van a misa. Quizás hubiera sido conveniente que la señora de chocolate hubiera escogido un cuenco o un tazón más pequeño para no atosigar a las dignidades, excelencias y mercedes que le pasaránn por delante. También la mujer de chocolate podía haber sido más prudente para no ofender con pretensiones a otros menesterosos. Pero pide con lo que tiene, una escudilla grande y una escasez mayor.