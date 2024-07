Estos son los Sistemas de Ayuda a la Conducción obligatorios a partir del próximo 6 de julio

Los ADAS son los Sistemas Avanzados de Ayuda a la Conducción de nuestros coches. Por ejemplo,los mecanismos que te avisan si detectan que estás fatigado al volante o, si te despistas, frenan de emergencia el vehículo.Desde el sábado 6 de julio, algunos serán obligatorios en todos los coches matriculados. Al menos, ocho de ellos.

Algunos son conocidos, pero, hasta ahora, no obligatorios. El sistema que te avisa de que los cinturones de atrás no están abrochadoso el ‘asistente de cambio de carril’,que te mantiene dentro de las líneas de la carretera y pone una ligera resistencia si te sales y no has dado el intermitente.Está básicamente para avisarte si te despistas.