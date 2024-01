Estos son los partidos con los que no gobernaría Izquierda Española: "No pactaríamos, seguro"

Estos días ha nacido un nuevo partido, Izquierda Española y lo integran exmiembros del Partido Socialista Obrero Español (PSOE),Izquierda Unida y Ciudadanos. Además, pretende concurrir en las elecciones europeas. En el partido, está encuadrado Francisco Igea, que fue representante de la corriente crítica de Ciudadanos y que sigue siendo procurador en las Cortes de Castilla y León.

En'La Tarde', Igea, explicaba en que consiste el partido y decía "que se trata de un partido que pretende representar los intereses a la izquierda del Partido Popular, y pretende conjugar estas dos palabras. Es difícil sostener el estado del bienestar, los principios de la redistribución, los principios clásicos tradicionales que han hecho Europa desde la socialdemocracia. Todos tenemos que contribuir según nuestros ingresos y, por tanto, quien pretende la secesión fiscal, la secesión de los territorios de los ricos para que ellos recauden sus impuestos, no defienden una política de izquierdas". Añadía que "es la nación española la que hace los principios del estado del bienestar y la socialdemocracia clásica que mantiene nuestro modelo de sociedad".





¿En qué situación se encuentra Izquierda Española?

Habrá quien piensa que la época de los nuevos partidos ha tocado su fin. "Cabe recordar la fuerza que tuvo Podemos y que se ha convertido en un partido casi familiar", decía el codirector de 'La Tarde', Fernando de Haro. En el caso de Francisco Igea militó en Ciudadanos y de "ser en un partido que aspiraba a gobernar, se ha quedado en una ruina". Pero la situación en la que se encuentra Izquierda Española, es que "hay un espacio político de quienes dependemos, los ciudadanos tienen que llegar tan lejos como su esfuerzo, su capacidad le lleve, pero tenemos que eliminar el nacimiento, el privilegio de la herencia para conseguir que esto funcione y por eso necesitamos un servicio público de sanidad, en educación que elimina esas diferencias".

"Una España que apuesta por la igualdad y el partido que defendía esto, está apoyando el privilegio, la secesión... Una cosa tan pintoresca como que un acuerdo que tú firmes que tienes que hacer tanta inversión del estado, como PIB tenga la Comunidad Autónoma, es decir, vamos a darle más a los que más tienen, esto va contra la esencia de un partido que se dicte de izquierdas".





Los partidos con los que pactaría Izquierda Española

Para poder alcanzar acuerdos, los partidos políticos tienden a pactar entre ellos. Sobre las aspiraciones de Izquierda Española, Igea decía que pretenden "llegar lo más lejos posible con su programa, sus ideas, es complicado ahora mismo el panorama porque está muy condicionado por la capacidad de decisión y gestión del PSOE al nacionalismo y la capacidad de decisión del nacionalismo, pero es evidente y yo he gobernado dos años y medio muy difíciles en esta Comunidad con el Partido Popular y hay pocas personas que sepan mejor que yo, lo difícil e inviable de Gobernar con un partido que no quiere cambiar, ni hacer nada. Por tanto, nuestra aspiración es construir una mayoría en torno a nuestras ideas, eso es una mayoría de izquierdas. Con quien no pactaríamos, seguro, es con el PNV y la burguesía de Junts.