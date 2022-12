Ni electricidad, ni agua caliente, pero con una radio: así vive el duro invierno Oleksandra desde Kiev

Queda menos de un mes para que comience el invierno y la temperatura máxima hoy en Kiev es -1 y la mínima -5. Así día tras día. La situación en la ciudad es terriblemente crítica. Sus habitantes tienen solo cuatro horas de electricidad al día, con puntos de calefacción temporal instalados por las autoridades donde calentar la comida o recargar los teléfonos. Las estufas de leña se están convirtiendo en la mejor opción para hacer frente a esta situación. Pero, por desgracia, la cosa no mejora.

Oleksandra es una joven ucraniana que se encuentra con su familia en Kiev. Ha contado en 'La Tarde' de COPE cómo se vive el duro inverno de Ucrania y cuál es la situación que se vive en estos momentos: "Ahora mismo no tengo electricidad y cuando no hay no se puede tener agua caliente. Pero bueno, al menos la tenemos fría, que es mejor que no tener. También tenemos calefacción, ya que no depende de la electricidad". Las dificultades de Oleksandra son notables, incluso para conseguir hablar con Pilar Cisneros, presentadora del programa. Tiene que conectar varias baterías portátiles para poder encender el dispositivo que hace funcionar el micrófono con el que habla. Todo para contar su historia a los oyentes de COPE.

Las baterías que tiene que usar Oleksandra para usar su micrófono y hablar con 'La Tarde' de COPE





Lo cierto es que, para Oleksandra, lo peor no es quedarse sin agua o sin electricidad, que también son cuestiones importantes. Lo que más le preocupa es más bien otra cosa: "Quedarte aislado del mundo, sin saber qué está pasando. El último mensaje que recibí fue una alerta de misiles en Kiev. A partir de ahí, nos quedamos sin Internet. Así que decidimos comprarnos una radio para enterarnos de las noticias y de lo que estuviera pasando en nuestro país". Una radio con pilas con la que intentan conocer las últimas novedades de una guerra que se ha saldado numerosas vidas.