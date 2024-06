La desigualdad en la EBAU frustra a estudiantes y profesores

Unos 300.000 estudiantes en España se examinan de la EVAU esta semana. Hoy comienzan las pruebas los alumnos de Cantabria, Castilla y León, Canarias, Murcia y País Vasco. La prueba de acceso a la Universidad está al alcance de la mayoría de los alumnos, el 92,4% aprobaron en junio de 2023, pero aprobar con la nota necesaria para poder hacer la carrera deseada es otra cuestión.

Clara es una de las estudiantes que ya ha comenzado las pruebas de la EVAU en Madrid, necesita una nota superior a un 9,06 para acceder a su carrera soñada, Bellas Artes. Cree que examinarse en la Comunidad de Madrid le supone una desventaja frente a otros estudiantes: “Creo que tengo menos ventajas que en otras CCAA porque hay muchos exámenes que son bastante más fáciles y el contenido está más simplificado”. Esta situación le resulta poco igualitaria, ya que podría suponer que una persona con un examen más sencillo saque mejor nota y, por tanto, ocupe una plaza: “A mí me parece bastante injusto, porque yo he tenido que estudiar más que otras personas, y otros han tenido que estudiar más que los de la Comunidad de Madrid”.

En España hay 17 pruebas diferentes según cada Comunidad Autónoma, y entre ellas hay diferencias de temario, de tipos de preguntas y de criterios de corrección, algo que tanto estudiantes como docentes tachan de injusto. Por ejemplo, en Cataluña o Canarias no se evalúa la Literatura; en Madrid la exigencia en ortografía y redacción es alta, mientras en Baleares no penaliza; en Castilla-La Mancha el porcentaje mínimo para sacar un 10 en Matemáticas es del 75% del temario, mientras en Navarra o en Ceuta y Melilla es de un 25%; y el número mínimo de temas a estudiar para sacar un 10 en Historia de España es de 5 en Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha y Castilla y León, pero en Cataluña, Galicia, Murcia y País Vasco sólo se necesitan 2 temas.

Por ello, gran parte de la comunidad educativa pide una unificación o que, al menos, sean pruebas similares en cuanto a temario y dificultad. Ramón Izquierdo, que es secretario estatal de acción sindical de ANPE (Sindicato independiente de enseñanza pública): “Se pueden hacer muchas cosas para intentar armonizar el sistema de acceso a la universidad. El 60% de la nota es del bachillerato, ahí sí que hay disparidad, cada centro educativo tiene unos criterios muy distintos, eso crea desigualdades pero tenemos que confiar que hay un sustrato mínimo, lo que pasa es que la EBAU es lo que nos determina al final”.

Un alumno puede aprobar o suspender la EBAU dependiendo de la comunidad donde se examine, es la conclusión a la que ha llegado un estudio que analiza las distintas pruebas de las 17 comunidades autónomas de España. Ana Losada, presidenta de Escuela de Todos, la plataforma que ha realizado el estudio: “Los criterios de corrección son muy diferentes, por ejemplo, en el caso de matemáticas, los errores de cálculo en algunas comunidades restan 0 y en otras te puede quitar el 40% o el 25% de la nota de ese apartado”. El año que viene cambiarán de nuevo los modelos de examen, sin embargo, Losada asegura que estas modificaciones no solventarán la desigualdad entre alumnos: “Tememos que no, hemos estudiado el borrador y solamente puedo decir que no responde en absoluto a todas las quejas que ha habido sobre la EBAU hasta ahora”.