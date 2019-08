¿Cómo se desarrolla el cerebro de los niños?

Seguramente durante el crecimiento de nuestros hijos nos hemos planteado preguntas como ¿Cuando deben empezar a hablar los niños? o ¿Cuando comienzan a ser totalmente conscientes de su entorno? Hay expertos que se dedican a intentar dar respuesta a este tipo de preguntas. Uno de ellos es la neuropediatra y autora del libro 'La aventura de tu cerebro', María José Mas, que cuenta en 'La Tarde de COPE' cómo se desarrolla el cerebro de los más pequeños.

María José Mas define el neurodesarrollo como “el proceso por el cual el niño va adquiriendo sus capacidades. Al nacer no tiene ningún tipo de habilidad, ni siquiera puede cambiar su postura, y poco a poco vamos viendo como ese niño va creciendo hasta convertirse con los años en un adulto sensato”.

La neuropediatra María José Mas cuenta que “el neurodesarrollo es un proceso no secuencial en el que todos tenemos más o menos tenemos una misma pauta pero después las edades no tienen porqué ser exactas. Si que está claro que en el primer año de vida va a haber un predominio en la maduración motril. El niño aprende a andar, a controlar su postura y ya empieza a entendernos. Hablar lo que se dice hablar entre los 11 y los 18 meses los niños deberían decir al menos una palabra o dos”.

"Si entre los 16 y los 18 meses los niños no hablan no está de más acudir al pediatra porque ya es una edad un poco crítica", declaraba María José Mas ante los micrófonos de la Cadena COPE. La autora del libro 'La aventura de tu cerebro' da a conocer que nacemos con muy poca corteza cerebral, qué es lo que nos permite ser personas que hacemos cosas voluntariamente, y esa corteza cerebral que está presente pero que no está desarrollada crece sobre todo durante los tres años de vida, años en los que aparecen estas habilidades motoras que tanto nos llaman la atención. Habilidades como caminar, hablar, que se producen durante la etapa en la que más crece el cerebro en volumen y tamaño", comentaba María José Mas.

Después de los tres primeros años, la neuropediatra María José Mas cuenta que los niños inician una nueva etapa en la que empiezan a poder adquirir conocimientos. "Los niños ya cuentan con las bases de su cerebro, y esto les permite acelerar el nivel de comprensión mental y de pensamiento hasta que se convierten en adultos", declara la autora del libro 'La aventura de tu cerebro'.