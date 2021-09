La brecha digital en colegios con necesidades especiales

Fernando de Haro se acerca al Centro Ponce de León, de la Fundación Montemadrid para inaugurar el nuevo curso escolar. Una escuela que llevan más de 30 años trabajando por la educación integral de niños, jóvenes y adultos, con especial dedicación hacia la comunidad sorda. Fernando ha podido comprobar directamente cómo es el trabajo allí, hablando con diferentes alumnos, describiendo cómo es el trabajo de integración con la lengua de signos, y charlando con madres como Ainhoa, profesores como Javier Santiago o también con la directora pedagógica Montserrat Pérez.

En el centro se implican en la formación de alumnos de familias de bajo nivel adquisitivo, ofrecen apoyo a colectivos desfavorecidos o en riesgo, y fomentan el aprendizaje inclusivo. A las dificultades habituales a las que se enfrentan, en muchos casos con personas con otras capacidades, se ha sumado el reto digital complicado por la pandemia.

La brecha digital ha estado siempre presente en el centro debido a las condiciones familiares de muchos de sus alumnos, que "no solo los chavales tienen dificultades en comprender cómo funcionan los dispositivos, sino también no tienen material en casa, ni red particular ni formación acerca de tecnología”, ha adelantado a La Tarde de COPE Montserrat Pérez, directora pedagógica del centro.

El Centro Ponce de León ha podido sortear algo la brecha digital este último año de pandemia, gracias al Proyecto Madrid Futuro. Fueron el primer centro al que destinaron tabletas o dispositivos electrónicos, y contaron con la ayuda de voluntarios que enseñaban a las familias, mientras el centro hacía un seguimiento e incluso aportaron tarjetas de conexión a varias familias para que pudiesen seguir las clases.