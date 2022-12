Así afecta al cuerpo de tu hijo ir al instituto sin desayunar y cuál es el alimento ideal a primera hora

Normalmente tú, por tu horario, te levantas antes que ellos, desayunas, si te da tiempo les dejas algo hecho, aunque ya tengan edad para hacerlo y te vas. De esas veces que no te da tiempo a preparárselo. ¿Cuántas veces dirías que desayunan antes de ir a clase? Es una cuestión a tener en cuenta porque un 20% de los adolescentes no desayuna antes de ir a clase.

Es un tema preocupante, por ello la vicepresidenta de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, Teresa Cenarro ha analizado en ‘La Tarde’ esta situación.

¿Cómo de preocupante es ese porcentaje del que hablamos, dado que un 20 % no comen absolutamente nada antes de ir a clase? Son datos preocupantes, ya que “son muchísimas horas de ayuno, los niños que se saltan el desayuno están entre 10 y 12 horas en ayuno”, subraya. Esto además les afecta dado que su organismo se encuentra en pleno desarrollo, por lo que “necesitan estas calorías para el crecimiento y el rendimiento escolar”, explica.

¿Cómo se afronta una jornada escolar sin haber comido nada desde la cena del día anterior? Los adolescentes, tras un periodo prolongado de ayuno necesitará más energía, más azucares y por lo tanto ingerir más glucosa. “El estado de ayuno desencadena un estado de hipoglucemia, que impide que se concentren. Por otro lado, el organismo aprovecha los depósitos de grasa lo que puede provocar sentimiento de náuseas o malestar”, explica. Este estado no solo interfiere sobre la salud mental, sino sobre el estado.

De las excusas para no desayunar, las más repetidas son "no tengo hambre", "prefiero dormir más", "me sienta mal". Aunque, todos saben que deben desayunar. Hay que tener en cuenta que ya no solo hablamos de los estudiantes que salen de casa sin desayunar. Sino que “el 35% de los adolescentes abusan de productos ultraprocesados con mucho azúcar o lácteos preparados en sus desayunos”, subraya.

Según los expertos médicos, el desayuno ideal es algún alimento con vitamina C, algo excitante como Colacao o café e hidratos de carbono pan con algún alimento como jamón serrano o pavo y aceite de oliva. Por otro lado, para disminuir las cifras de ayuno entre los más jóvenes “habría que cambiar el horario del instituto”. En la adolescencia los niños cambian su ciclo, esto hace que haya niños que no puedan dormirse pronto. “Hay países que están adoptando medidas, porque el ciclo cambia, lo que hace que descansen poco y se levanten con mucha prisa”. Por lo tanto, para poder ganar tiempo durmiendo, “no desayunan y tampoco rinden”.

Cabe destacar que en el caso de las niñas eliminan el desayuno para seguir dietas porque está de moda, o por el ayuno intermitente. Esto es porque ellas durante la adolescencia sienten una mayor presión por cuidar su imagen. Sin embargo, “los ayunos prolongados son contraproducentes porque a posteriori emerge la sensación de apetito antes. Lo que desencadena ingerir alimentos no saludables, “comen más alimentos con grasa o con azúcar”, explica. Y largo plazo aquellos que no desayunan tienen mayor riesgo de sufrir obesidad y sobrepeso.