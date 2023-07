Amigo de Hugo Chávez, acusado de blanqueo de dinero y tráfico de armas: así es 'El Pollo' Carvajal

Este miércoles, Hugo 'El Pollo' Carvajal ha viajado a Estados Unidos. España ha materializado la extradición del exjefe de Inteligencia de Venezuela durante la presidencia de Hugo Chávez tras la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, respaldando la decisión de la Audiencia Nacional.

En 'La Tarde', el periodista de ABC especializado en interior, Pablo Muñoz, ha retratado a esta figura y ha explicado a Fernando De Haro el porqué de su extradición.

"Una amistad muy intensa" con Hugo Chávez

'El Pollo Carvajal' es un militar venezolano quecoincidió en la academia con el expresidente venezolano, Hugo Chávez. "De ahí, empezó una amistad muy intensa que les llevó, incluso, a intentar un golpe de estado que fue fallido", desvelaba. Fue detenido por ello.

Sin embargo, cuando Chávez llegó al poder, alcanzó el cargo de jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, "que para que nos hagamos una idea, son los servicios secretos venezolanos y eran los encargados de la represión", explicaba el periodista.

Podemos, ETA y las FARC

Muñoz ha contado que se le juzgó en España, donde la Audiencia Nacional siempre le denegó las peticiones de libertad que realizaba. Todo se le volvió en contra con la presidencia de Maduro. "Llega a España en 2019, él dice que va a venir con una serie de papeles que pueden ser interesantes. Por ejemplo, de las relaciones del Gobierno del régimen venezolano con algunos miembros de Podemos", desvelaba.

Presentó estos documentos a la Audiencia Nacional, que "vio que no demostraban nada". 'El Pollo' Carvajal insistía y "es cierto que él siempre ha tenido una información privilegiada de todo lo que sucedía en Venezuela por el cargo que ostentaba".

Igualmente, aportó información "sobre relaciones entre ETA y las FARC. Él pensaba que esos documentos le iban a evitar la extradición a Estados Unidos". Sin embargo, se comprobó que no eran lo que prometía.

Introducir cocaína en Estados Unidos

El país norteamericano sostiene que él formaba parte del Cártel de los Soles, "que era el encargado de organizar el tráfico de cocaína entre Venezuela y Estados Unidos". Concretamente, la cocaína se la suministraba las FARC. "Le acusan de blanqueo de dinero y tráfico de armas. Son cuatro cargos los que pesan contra él en Estados Unidos y él siempre ha negado cualquier relación con este asunto", apuntaba. Sin embargo, la fiscalía americana "tiene pruebas muy contundentes" de la relación.

El periodista ha declarado que "son cargos muy potentes" porque se demostraría "no solo la colaboración con las FARC", sino que la finalidad de esa alianza era la de "meter cocaína en Estados Unidos". De esta manera, se comprobaría el vínculo "entre el régimen chavista y el narcotráfico".

Sobre esta sospecha, Muñoz ha indicado que existen muchos servicios de inteligencia "y alguna fuente policial española" los que piensan queVenezuela "ha funcionado como un narcoestado en algunas ocasiones". No obstante, no se ha podido demostrar, hasta el momento, son "informaciones de inteligencia que luego hay que materializar y, en este caso, no se ha podido plasmar en una investigación", concluía.