De Haro: "¿Quién tenía que vigilar a Ábalos para no ser intermediario en la trama de Koldo? Sánchez"

Audio

Esta es el sonido de la primera reacción de pánico entre los palestinos que estaban en una cola en Gaza para recibir ayuda humanitaria. El ejército de Israel ha bombardeado a los que estaban en esa cola y hay al menos 100 muertos. Hubo un tiempo en el que el nombre del Estado de Israel estaba asociado a democracia y civilización en un oriente teocrático en el que no se respetan los derechos humanos.

Hubo un tiempo, después de cosas como las de hoy, después de 30.000 muertos en la franja de Gaza, el nombre del Estado de Israel está ya no está asociado al respeto a los derechos humanos, está asociado a otra cosa.

Un 29 de febrero de hace 52 años nació Pedro Sánchez Pérez-Castejón. Feliz cumpleaños, presidente. No sé si lo estará disfrutando mucho.

Nuestro presidente dictó sentencia a comienzos de febrero, los independentistas no son terroristas. La mayoría de los fiscales del Tribunal Supremo ya hace algunos días consideró que había indicios para investigar a Puigdemont por un posible delito de terrorismo como líder de Tsunami Democratic.

Sánchez quiso corregir a los fiscales del supremo con un dictamen de la teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde, brazo derecho del fiscal general del Estado. Pero ahora son los jueces del Supremo, que son los que deciden, los que han decidido abrir una causa a Carles Puigdemont, para investigarlo por "terrorismo callejero".

Puigdemont goza de la condición de aforado por ser diputado europeo y, por tanto, solo puede investigarlo el Supremo. Y el Supremo considera que lo que hizo Tsunami Democratic fue terrorismo callejero y que Puigdemont el Supremo, sostiene que hay indicios de la "participación" de Puigdemont en Tsunami. La decisión de los jueces llega cuando se negocia la ley de amnistía. La vicepresidenta Montero, inasequible al desaliento, dice que habrá acuerdo.

El problema cuál es: que Puigdemont exige a Sánchez no solo una ley de amnistía, sino la garantía de que los jueces la interpretarán a su favor y, España, afortunadamente, todavía es un Estado de derecho.

Ya sé, presidente, que no es un buen día. Solo hace ocho días desde que estallara el caso Koldo. Ábalos dijo hace una semana que todavía estaba en el grupo socialista, dijo que él no sabía lo que hacía Koldo.

El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, lo deja por mentiroso porque asegura que José Luis Ábalos fue «intermediario» de la trama de Koldo. La Guardia Civil señala que Ábalos se reunió con Koldo el 10 de enero en una en marisquería La Chalana para tratar de frenar el expediente administrativo iniciado por la Administración Balear por las compras de mascarillas en la época de Armengol.

Ábalos ha sido repudiado por el PSOE por no vigilar a Koldo, ¿y quién tenía que vigilar a Ábalos para que no fuera intermediario en la trama? El máximo responsable del PSOE: Sánchez. No es un buen día para el presidente.