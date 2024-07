De Haro: "Si el PP y el PSOE colaboraran más, no tendríamos un partido a merced de la tiranía de las minorías"

Audio

Isabel Aaiún, aunque parezca de Jerez, es una madrileña criada en Segovia, hija, nieta y biznieta de zapateros, interpreta Potra Salvaje. Es la canción del verano, la canción que los chicos de la selección cantan y bailan en el vestuario al volver de sus victorias. La canción no va a entrar en la historia de la música, pero habla de libertad y de perdón. Igual es que la generación Z no es tan diferente al resto de generaciones.

La portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Castellón, Patricia Puerta, ha instado este jueves al PP en el Pleno municipal correspondiente al mes de agosto a "romper" el acuerdo de gobierno con Vox y le ha "tendido la mano" para negociar y aprobar los presupuestos de 2025.

Estamos pendientes de que si Vox anuncia su abandono de los cinco gobiernos autonómicos que comparte con el PP. El Gobierno de PP y Vox en Extremadura no hubiera hecho falta si PP y Vox, que empataron el año pasado, se hubieran puesto de acuerdo. El Gobierno de PP y Vox no hubiera sido necesario si el PSOE hubiera dejado gobernar al PP en 2022, el Gobierno del PP y de Vox no hubiera sido necesario en Murcia, si el PSOE hubiera dejado gobernar en minoría al PP, lo mismo hubiera pasado en Valencia, o en Aragón.

Si el PP y el PSOE colaboraran más no tendríamos un partido a merced de la tiranía de las minorías. Si el PSOE hubiera dejado Gobernar al PP tras las elecciones generales, o si el PSOE gobernarse con el apoyo del PP, no estaríamos a merced de la tiranía de minorías como la ERC o de la Junts.

La minoría parlamentaria de ERC que representa menos del 2 por ciento en el conjunto de España, como Vox, no quiere coger menores migrantes, la minoría parlamentaria de Junts no quiere acoger migrantes y su 1,6 por ciento del total de votos en el conjunto de España es el que impide que Sánchez saque adelante la reforma de la ley de extranjería. El Gobierno autonómico de Cataluña fue el único que ayer se abstuvo en Tenerife y no apoyó el reparto de menores migrantes. Dice el consejero Carles Campuzano que los números están mal hechos.

Para los gobiernos catalanes los números siempre están mal hechos. El PSOE no le da caña ni a Junts ni a ERC, le da caña al PP por no aceptar la reforma de la ley de extranjería.

Gracias a la falta de acuerdo entre PP y PSOE, las minorías mandan en España.