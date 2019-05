De Haro: “Los españoles tienen derecho a no tener como representantes a unos acusados de rebelión"

Audio

Batet, presidenta socialista del Congreso, ha estado esta mañana en Zarzuela para informar al Rey de lo que sucedió ayer en el Congreso. Batet ha hecho esperar al Rey siete minutos. El Rey es el representante de todos los españoles. Batet, que es la tercera autoridad del Estado, está haciendo esperar al Estado de Derecho, al pueblo soberano, a los españoles, que tienen el derecho de no tener como representantes legítimos a unos diputados que están acusados de rebelión. Después de que la lEC y el Reglamento lo dejen claro. Después de que el Supremo le dijera que tenía que suspenderlos, esta mañana ha enviado un escrito para pedir aclaraciones. Dice que el Poder Judicial es el que tiene que hablar. Batet vuelve a mandarle la pelota al Supremo.

Y también ha terciado la Fiscalía pidiendo al Supremo que suspenda inmediatamente a los diputados acosados. ¿Por qué esta mañana fiscalía y presidenta del Congreso apuntan hacia el Supremo? En la reticencia de Batet a hacer lo que le ha dicho el Supremo, se da la sensación de que no hay seguridad jurídica, se da la sensación de que no está claro que el cese debía ser fulminante.

Mañana se reúne la Mesa del Congreso, pero no tomará una decisión hasta la semana que viene. Como no está tomada la decisión de los diputados, Batet no ha llevado al Rey lista de los partidos con los que tiene que celebrar la reunión. ¿Por qué está haciendo esto Batet? ¿Por qué Sánchez saludó ayer dos veces en el Congreso a Junqueras? El domingo hay elecciones, todos lo recordamos. En las elecciones de abril el PSC le rebañó 50.000 votos a ERC. ¿Es solo ese el motivo? Probablemente no. ¿Hay ya un acuerdo de legislatura pactado con ERC? Probablemente no. ¿Está Sánchez buscando los votos de ERC para la investidura? Probablemente no. Pero esos votos pueden ser muy necesarios después. Iceta no podía ir a visitar a los políticos presos, pero Batet si puede hacer gestos como el que ha hecho ayer y hoy. Al PSC le vienen bien más votos. Y además Podemos, que es el socio preferente de Sánchez, apoya a los diputados acusados de rebelión.

Podemos perdió 150.000 votos en favor de ERC. En este asunto hay muchos intereses partidistas y poco respeto por los derechos del pueblo soberano, de ese pueblo del que ayer habló Batet que tiene el derecho a no estar representado por alguien que puede ser culpable de una rebelión o de una sedición, uno de los mayores ataques posibles al pueblo soberano.