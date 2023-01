De Haro: "En España faltan políticas sociales para que las mujeres que quieran ser madres lo puedan ser"

Audio

Ya está, la polémica ha servido para lo que ha servido y el Gobierno ha decidido no estirarla más. No podía estirarla más. El Gobierno se da por satisfecho con las explicaciones que ha dado Castilla y León sobre el protocolo para las mujeres que vayan a abortar. Ya no hay amenaza para las mujeres. El Gobierno cree que ya nos hemos olvidado de su reforma del Código Penal, de la revisión de penas por el 'Si es si', y a otra cosa mariposa.

En un comunicado, para esto no comparece nadie. El Ejecutivo de Sánchez considera que el Gobierno autonómico "ha acatado formalmente el requerimiento realizado contra el protocolo para práctica un aborto". Para justificar sus requerimientos, el Gobierno cita declaraciones y notas de prensa, no cita ningún acuerdo y Mañueco insiste en que no hubo acuerdo para cambiar nada

Pues nada a otra cosa. Y de la cuestión de fondo nada. España es uno de los países de la Unión Europea donde más abortos se realizan al año: más de 100.000. Más de la mitad las mujeres que acuden a los centros sanitarios para abortar lo hacen por problemas económicos. En España faltan políticas sociales para que las mujeres que quieran ser madres lo puedan ser.