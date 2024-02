De Haro, desde la tractorada en Madrid: "Mientras ellos se manifiestan, Sánchez habla de sí mismo"

Audio

Escucha esto, es el sonido de un tractor. Estoy en la Plaza de la independencia, al lado de la Puerta de Alcalá. Desde esta mañana la capital está tomada por miles de agricultores, que se dirigen al ministerio de Agricultura. Mucha tensión.

Hemos visto lo que sucedía aquí, la policía tenía orden de actuar de forma muy contundente, yo he estado en una de las líneas de choque y esto es lo que he visto y he estado contando. Intentaban bajar a Cibeles, órdenes de la policía de actuar con contundencia, lo hemos visto.

Repiten una y otra vez que el campo se muere, que las condiciones hacen muy difícil, si no imposible, sacar adelante el campo. Siguen manifestándose, y mientras Sánchez ha charlado con los periodistas en el vuelo a Marruecos.

¿De que ha hablado Sánchez? ¿Del campo, de los resultados en Galicia, de la detención del hombre de confianza de Ábalos, Koldo García por pertenecer a una trama que cobraba comisiones ilegales en la pandemia? No, hombre no, de qué habla Sánchez... Habla siempre habla de Sánchez. Pedro Sánchez ha hablado de agotar la legislatura hasta 2027. "Tengo todo el tiempo del mundo", ha dado por segura la amnistía, y la aprobación de los presupuestos.

Ha despachado los malos resultados gallegos acusando a Feijóo de incoherente. Pero Pedro, que es miércoles, que las elecciones ya fueron el domingo, que el PSOE ya se pegó el batacazo, pero Pedro, cómo vuelves con los argumentos de campaña.

Sánchez ha hablado de sí mismo en su viaje a Marruecos mientras Mirian Nogueras le decía que Junts y Puigdemont están por la independencia.

Junts reclama la independencia y Sánchez proclama que es eterno. Los fiscales del Supremo consideran que Puigdemont era el "líder absoluto de Tsunami", que "encaja en el terrorismo" y Sánchez da por seguro el apoyo de Puigdemont para acabar la legislatura, Como recordarás una mayoría de fiscales del Supremo consideró que había indicios de que Puigdemont podía ser culpable de delitos de terrorismo. El español ha conocido elescrito y señala que Los fiscales del Supremo sitúan a Puigdemont como líder "absoluto" de Tsunami por su "patrocinio intelectual y ético".

Lo llamativo es lo que ha respondido Puigdemont en X, antiguo Twitter. Puigdemont ha acusado a los fiscales del Supremo de "pura dinamita para el Estado de derecho". Un fugado de la justicia les da lecciones de Derecho a los fiscales del Supremo, este es el socio de Sánchez.