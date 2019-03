De Haro: "Algo tiene que hacer Casado si quiere romper la inercia en la que está el PP"

Es un lugar común eso de que los españoles somos un pueblo que entierra muy bien. Al difunto se le reconocen todos los méritos que tuvo y que se le negaron en vida. Es un principio que en el caso de Adolfo Suárez, el primer presidente de la democracia se cumple completamente. El Duque de Suárez reposa junto a su mujer en la Catedral de Ávila bajo una sencilla lápida que dice: “La concordia fue posible”.

Los españoles cuando oímos estas palabras de Adolfo Suarez pensamos que ha sido el mejor presidente de la democracia, le damos un sobresaliente. No lo pensamos en su momento cuando salió por la puerta de atrás de la presidencia, de su partido, que no fue partido y de la actividad política. Casado, que desde hace tiempo mantiene una intensa relación con Adolfo Suárez Illana, el primer hijo del expresidente ha anunciado que va a ser su número dos por Madrid.

Al hacer el anuncio Casado ha hablado de concordia y de los valores de la Transición. Hasta hoy estaban en las quinielas para el segundo puesto por Madrid Maria San Gil y An Pastor. Maria San Gil le hubiera dado a Casado la vitola de haber rescatado definitivamente el PP de Aznar y Pastor era un gran guiño al PP de Rajoy. Suárez, al menos como imagen, quiere representar el centro.

Algo tiene que hacer Casado si quiere romper la inercia en la que está el PP. La encuesta que publica hoy GAD3 refleja una tendencia descendente desde el pasado mes de febrero. Tendencia descendente después de haber comenzado la precampaña diez puntos por debajo en intención de voto respecto a las elecciones de 2016. Vox sigue consolidándose en las encuestas entre el 11 y el 12 por ciento del voto. Y en este momento las encuestas dicen que el pacto de Andalucía con Vox y Ciudadanos no suma para España.

Casado al comenzar la precampaña llevaba semanas intentado recuperar votos de antiguos votantes del PP que quieren marcharse a Vox acercándose a sus propuestas. Ya en precampaña se han producido errores de bulto como intentar convencer a los posibles votantes de VOX de que tenían que apostar por el voto útil. El peor razonamiento para un votante de VOX. Ha corregido y desde hace unos días se enfrenta abiertamente a Vox. Este domingo Casado ha arremetido contra Vox por hacer "política de barra de bar".

Suarez IIlana en realidad no es un fichaje sino un refichaje. Ya lo fichó Aznar para candidato a Castilla La Mancha. Aquello fue un desastre. Cosechó los peores resultados del PP en CLM, no llegó a tomar posesión como diputado y acabó enfrentado con Aznar porque Aznar no le dejó hacerse cargo del partido. Suárez suena a centro, pero para darle un impulso a la campaña necesito algo más.