Fernando de Haro: "¿Qué país es este en el que una conversación entre Feijóo y Sánchez es noticia?

Hay algo muy extraño en lo que hemos vivido parte del equipo de la Tarde.

Llegamos a un hotel de Tel Aviv. A solo una hora de Gaza. Un hotel de lujo con gente en pijama. Refugiados. Hay algo extraño en acostarte en un hotel así para dormir una siesta, levantarte, coger un avión y amanecer en España donde no hay gente armada por las calles, donde no hay controles, donde no suenan las sirenas

Como dice Expósito cuando viajas a una zona de guerra y vuelves, todo el debate político y social te parece una minucia. Se te queda el corazón en una guerra donde han muerto 20.000 personas.

"Sánchez utiliza en vano la palabra diálogo"

Y llegamos a España y nos encontramos un debate intensamente polarizado. A años luz de lo que hemos visto, pero hay ciertas maneras que se parecen remotamente, todos se presentan como víctimas.

Sánchez acepta reunirse con Feijóo el viernes en el Congreso. Acepta después de que Feijóo haya puesto condiciones.

¿Qué país es este en el que una conversación entre Feijóo y Sánchez se ha convertido en noticia? Sánchez utiliza en vano la palabra diálogo, Feijóo está atrapado en una trampa en la que parece que no puede pactar nada.