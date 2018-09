Fernando de Haro: “La ministra Delgado durará en su cargo lo que Sánchez quiera”

Ahora la ministra de Justicia, la ministra Delgado dice que las conversaciones difundidas por el excomisiario Villarejo están manipuladas.

Es la quinta versión que da la todavía ministra Delgado de sus contactos con Villarejo, excomisario encarcelado por el caso Tadem que se hizo millonario a costa de utilizar los mecanismos del Estado y la información que el mismo obtenía de forma torticera.

ESCUCHA AQUÍ EL MONÓLOGO DE FERNANDO DE HARO

No es un delito que la ministra Delgado se reuniera con Villarejo en una comida en 2009. Pero en 2009 ya todo el mundo sabía que no es trigo limpio y Delgado era entonces fiscal de la Audiencia Nacional . No es un delito que en una conversación privada la ministra Delgado tuviera palabras muy poco respetuosas con la sexualidad de un compañero como el entonces era el juez Grande Marlaska. Villarejo es un chantajista, enmierda todo lo que toca y ha apuntado muy alto, contra el rey Juan Carlos.

La ministra es víctima de esa estrategia de Villarejo. El pecado político de la ministra es haber mentido. La ministra durará en su cargo lo que Sánchez quiera.