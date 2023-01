Fernando de Haro: "Los españoles nos hemos comportado de un modo extraño con la subida de los precios"

Audio

Hoy le han hecho en el País una entrevista a Marta Sánchez. Y, como no, ha salido el asunto de Shakira. Y Marta Sánchez dice que es un despecho explícito. Pues la verdad es que sí, estamos todos en un despecho explícito. Vivimos todos en una malquerencia, por los desengaños sufridos, por los deseos no cumplidos. Mejor es que el despecho sea explícito, que lo que queda dentro se pudre y no ayuda a caminar. Dice Marta Sánchez también que a ella lo del despecho no le saldría, aunque quisiera porque está enamorada. Enamorada, y por lo que se ve, bienquerida. Y claro, eso cambia mucho, mucho el punto de vista.

Vamos con las cosas del comer. Hoy hemos sabido cuánto subieron los precios durante el mes de enero que acaba mañana. Es el dato alentador, eso significa que no tenemos todos los detalles, pero ya sabemos algo de como van las cosas. En este mes de enero las cosas que compramos han subido un 5,8 por ciento. ¿Y eso qué significa? Significa varias cosas: que la inflación sigue alta (debe estar en el 2 por ciento). Que afortunadamente estamos ya lejos de esos meses en los que llegó al 10 por ciento. Pero hay un par de malas noticias. Que por primera vez en cinco meses la inflación no baja. Sería mala noticia que se quedara en estos niveles. La segunda mala noticia es que la inflación subyacente sigue subiendo y está disparada. Está en el 7,5 por ciento. ¿Qué es la inflación subyacente?.

Es la subida de los precios excluyendo la energía y los alimentos frescos ¿Y por qué es tan importante? Porque la inflación subyacente nos dice que la subida de precios se ha trasladado a los consumidores, o sea que las empresas han decidido hacer menos esfuerzos para no subir los precios. La ministra Calviño dice que ya se nota la bajada del IVA de los alimentos aprobada por el Gobierno.

Salvo que la ministra tenga otra información, de los datos del INE no se puede concluir que la medida haya surtido efecto. Más bien lo contrario. Los españoles nos hemos comportado de un modo extraño con la subida de los precios. Hemos perdido un 5 por ciento de capacidad adquisitiva, pero hemos gastado más. Eso ha sido posible por lo que teníamos guardado de la pandemia. Pero eso se ha acabado.

Como la inflación en España está casi en el 6 y en la Unión Europea está en el 9. Para que los precios no suban tanto, Lagarde, que es la jefa del Banco Central Europeo, va a subir el precio del dinero este jueves.

De este modo, los tipos oficiales de interés se situarán la semana que viene en el 3%. El Euríbor termina enero en el 3,33%, con una subida de 0,3 puntos respecto a diciembre de 2022, que afecta sobre todo a quienes ya tienen contratada una hipoteca variable: podrían pagar hasta 600 euros más al mes de cuota. El dinero es más caro y por eso los bancos deberían pagarnos más por nuestros depósitos, pero no lo hacen.