Fernando de Haro: "El desfiladero de la investidura de Sánchez es cada vez más estrecho"

Hoy Pilar Cisneros y yo estamos en Logroño haciendo el programa y para llegar hasta Logroño, esta mañana hemos atravesado la Sierra de Cameros, que está preciosa. La otoñada está un poco retrasada, hay nieves en las cumbres, los pueblos son deliciosos en esa sierra, los Robles imponentes y la carretera en algún momento se estrecha al pasar por un desfiladero y viendo esos desfiladeros de la Sierra de Cameros a la par que recibía información de lo que sucedía esta mañana se me hacía evidente que el desfiladero de la investidura y de la legislatura de Pedro Sánchez cada vez es más estrecho y no tan bonito ni mucho menos como la Sierra de Cameros.

Se estrechan las dos paredes. Una pared es la económica. Ayer habló Bruselas, dijo que hace falta estabilidad, que hace falta una política económica sin experimentos para reducir déficit y deuda. Hoy hemos tenido un informe de la OCDE, que avisa ya del estancamiento en la reducción del paro y de una previsión económica que habla de menos crecimiento del PIB. En el informe de la OCDE me ha llamado la atención una frase que dice, "la incertidumbre política está provocando ambigüedad en la política fiscal", eso es la incertidumbre política pero claro, si hay Gobierno de Sánchez y de Iglesias, esta gente de los institutos económicos son muy finos escribiendo, pero claro ambiguedad en la política fiscal significa que se van a gastar todo y que no hay dinero para ese gasto.

Se estrecha ya digo la pared en el desfiladero por el lado económico y se estrecha por el lado del independentismo. Hasta comienzos de la semana pensábamos que ERC al final cedería, que encontrarían un punto común Sánchez y ERC pero ahora eso parece más difícil por la forma en la que ERC le ha planteado el apoyo a la investigación Sánchez. La pregunta es endiablada, ¿estás de acuerdo con rechazar la investidura de Pedro Sánchez si previamente no había acuerdo para abordar el conflicto político con el Estado a través de una mesa de negociación? Eso es lo que pregunta ERC a las bases. Hay dos expresiones aquí muy importantes: conflicto político, Sánchez tiene que reconocer que existe conflicto político, y que haya mesa de negociación.

Además, se estrecha la pared por el desfiladero del independentismo después de lo que ha anunciado esta mañana Torra. A Torra todos lo considerábamos amortizado, pues no, no está amortizado. Torra después del juicio por desobediencia seguramente va a ser condenado y si no recurría al Supremo pues, inmediatamente o al poco tiempo, habría elecciones en Cataluña. Pero amigo, esta mañana Torra ha dicho que si es por él, la Legislatura continúa. Si la legislatura continúa por lo menos un año más eso qué significa ERC y Junts Per Cat, que están compitiendo entre ellas de forma intensa, ERC va a tener muy difícil apoyar a Sánchez porque teniendo por delante todavía una legislatura quién se arriesga a perder terreno frente a Junts Per Cat.

Hay dos indicios más de que la cosa se está complicando. Lo que ha dicho esta mañana Lastra, que es la negociadora con ERC y viendo que ERC duda, le ha recordado a ERC que nadie va a entender mejor las pretensiones de los independentistas que Sánchez. Si Lastra ha realizado las declaraciones de esta mañana, significa que ERC está dudando. Y el otro indicio ya contundente es el de Pablo Iglesias, que él ya actuando de vicepresidente de un Gobierno ya formado cómo si tuviera la capacidad de aceptar la mesa de negociación.

Casado ayer ofreció apoyo a Sánchez si consigue la investidura para una legislatura. A lo mejor si las cosas siguen así, no es para la legislatura sino para la investidura dónde tiene que ofrecer Casado su apoyo.