Fernando de Haro: "Aquí la línea de la responsabilidad política se pone según le convenga a Sánchez"

El lunes puede ser un día fácil para ser pesimista. El lunes puede ser un día fácil, mirando a los políticos, a los casos de corrupción, a los políticos divorciados, los políticos están divorciados de la gente-gente.

Pero, no hay tantas razones como parece para el pesimismo, porque España es un país que funciona, en el que se puede vivir, en el que en contra de las apariencias hay mucha vida buena.

Que España funcione, que en España haya espacios, muchos espacios para la vida buena, es porque hay personas como Julián, el conserje que se jugó la vida para salvar a sus vecinos del incendio de Valencia.

El PSOE le pide a Ábalos que entregue su acta de diputado, algo que todavía no ha hecho. En una actitud desafiante, ha renunciado a presidir la Comisión de Interior dentro del Congreso, pero no ha entregado su acta de diputado.

¿Por qué se la pide el PSOE? Porque no se la puede quitar. Los partidos te hacen diputado, pero no pueden echarte del Congreso. La permanencia en el cargo no puede depender de la voluntad de los partidos. Los diputados se erigen, de acuerdo con esta jurisprudencia, en represen­tantes de toda la nación, no del partido bajo cuyas siglas resultaron elegidos. No de la expresada por los electores a través del sufragio expresado en elec­ciones periódicas. Y en teoría los diputados pueden votar lo que consideren oportuno. ¿Por qué piden que entregue el acta?

Porque el desgaste por el caso Koldo es considerable. Hoy tenemos dos encuestas, la de Prensa Ibérica, que sitúa al PP a apenas cinco escaños de la mayoría absoluta en el Congreso. Otra encuesta es la de Vox Populi, PSOE y Sumar entre ambas formaciones perderían más de 1.350.000 votos y 17 diputados.

El PSOE quiere frenar el desgaste, quiere mostrarse como un partido limpio a diferencia del PP, que cuando se le pedían responsabilidades, destruían ordenadores. Ya sabemos que es el "y tú más".

Piden el acta, pero no lo expulsa del partido como han expulsado a Redondo Terreros. ¿Por qué no lo hacen? En los estatutos dice que “Menoscabar la imagen de los cargos públicos o de las instituciones socialistas” es motivo de expulsión. Para esta pregunta no hay respuesta.

¿Por qué se resiste Ábalos? Estando en el Congreso es aforado y sueldo. En lo del sueldo, dice El País, que Sánchez está buscando una solución personal. Curioso este mundo de la política, en la vida privada, cuando te despiden, eres tú el que se busca una solución, no quien te ha echado.

El PSOE habla de la responsabilidad política de Ábalos y por eso le pide el acta de diputado. ¿Y por qué no hablar de la responsabilidad de Santos Cerdán, quien recomendó a Koldo? ¿O de Marlaska, de Francina Armengol, del Gobierno de Canarias, el balear o el ministerio del Interior? Todas contrataron mascarillas a través de la trama. Aquí, la línea de la responsabilidad política se pone según le convenga a Sánchez.