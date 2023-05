Fernando de Haro: "La alcaldesa de Maracena ha echado la culpa al juez y al PP, como si fueran la misma cosa"

Audio

Hernán es cristalero, era cristalero, hasta que tuvo que dejar su trabajo porque sufría hipersomia. La hipersomia implica que te duermes en cualquier momento durante el día. Hernán, como no podía trabajar, reclamó la la incapacidad permanente absoluta, pero en los juzgados de lo social no se la dieron argumentando que la incapacidad total no era absoluta porque Hernán podía hacer otro tipo de trabajos.

El asunto ha llegado al TSJC y le ha dado la razón a Hernán. Las sentencia dice que cualquier trabajo, “incluso el que afecta a las categorías profesionales de actividades más elementales y sencillas o el concertado para desarrollar las tareas más rudimentarias, exige profesionalidad, dedicación, eficacia y rendimiento”. Cualquier trabajo, dicen bien los jueces, exige dedicación y eficacia. Cuando era pequeño, en el colegio, me enseñaban que barrer las calles, en este caso limpiar cristales, es tan digno y tan importante como ser presidente del Gobierno.

Jueces, jueces. A Berta Linares, alcaldesa socialista de Maracena, en Granada, no le gusta la decisión del juez que ha levantado el secreto del sumario sobre el caso del secuestro de una de sus concejalas en el que ella y el segundo del PSOE en Andalucía están presuntamente implicados. Dice la alcaldesa que es inocente.

Las pruebas certifican que mintió sobre lo que hizo el día del secuestro. Se reunió con su novio, autor del secuestro, después de que se produjeran los hechos y también con el número dos del PSOE, Noel López. La alcaldesa le ha echado la culpa al juez que, según ella, ha levantado en mal momento el secreto del sumario.

La declaración de la alcadesa ha sido muy confusa porque le ha echado la culpa al juez y también al PP, como si fueran la misma cosa. El PP no tiene nada que ver en el proceso, la decisión de hacer el proceso no es del PP.

El problema no es que una alcaldesa socialista pueda estar implicada en un secuestro, ni que militantes socialistas estén presuntamente implicados en la compra de votos en Mojacar, Almería y en Albudeite, Murcia. No, el problema es que el PP hace juicio sucio. No lo dice solo la alcaldesa de Maracena, también lo dice su jefe, Pedro Sánchez.

O sea, está investigada una alcaldesa por posible implicación en un secuestro, se hacen dos investigaciones en dos localidades andaluzas por presunta compra de votos en la que puede estar implicado el PSOE y el problema, dice Sánchez, es que el PP embarra la campaña. No sé dónde está el barro.

También lo dice Bolaños. A ver, ministro, ¿qué es un tema instrascendente? ¿Un secuestro? ¿Una presunta compra de votos? En cualquier caso, que sí, que sí, la culpa es de los jueces que son muy fachas, muy reaccionarios, muy machistas.

Ya lo dijo Sánchez, la derecha política es una derecha judicial que va en contra del proceso. Todo, menos reconocer lo lo feo, feo, feo, que es lo que está pasando al PSOE.