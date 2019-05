De Haro a las 18h: "Ya quedado claro que el PSOE no está en el centro"

Tiempo de lectura: 2



"Mañana, por fín, acaba al menos formalmente la campaña electoral. Pedro Sánchez ha seguido haciendo campaña en las últimas horas como si nada hubiera pasado. Con su mensaje de ser centro frente a la derecha, a la izquierda extrema, y al independentismo. Hoy en Palma de Mallorca ha vuelto a tirar del miedo a las tres derechas.

Este mensaje le dio mucho resultado a finales de abril. Pero ahora Pedro Sánchez ni el PSOE pueden seguir presentándose como el centro equidistante de la derecha por un lado y del independetismo y de Podemos por otro lado.

Después de los dos saludos a Oriol Junqueras en el Congreso y después de lo que han hecho los socialistas y Podemos en la Mesa del Congreso no pueden seguir hablando de centro.

Cuando la ley está clarísima, Batet quisó ayer dilatar la decisión de suspender a los diputados independentistas presos y para retrasarla pidió ayer un informe a Marchena. Marchena le ha respondido con siete líneas claras, contundentes, meridianas. Quien tiene que suspender es la Mesa del Congreso y tiene que dejar de enredar. Marchena añade una frase meridiana. Es misión del tribunal salvaguardar los fines del proceso, le dice Marchena a Batet. Marchena se lo dejaba muy clarito a Batet: lo mío es que el juicio no pueda anularse. Ya te lo he hecho presidenta. Pero Batet ha vuelto a remolonear. La Mesa del Congreso tiene nuevo miembros, los tres del PSOE y los dos de Podemos hacen una pinza y con esa pinza se ha decidido atrasar más tiempo pidiendo un informe a los letrados del Congreso. Ciudadanos y PP querían la suspensión se aprobara hoy. Batet ha reconocido claramente que esa decisión no se ha tomado por unanimaidad.

La reunión ha sido bronca, larga, tres horas. Porque Podemos no quiere suspender a los diputados acusados de rebelión. La candidata de Podemos a la europeas, María Eugenia Rodríguez Palop, ha dicho de hecho que hay presos políticos. Ana Pastor, la que fue presidenta del Congreso ha desenmacarado la jugada de Batet, ayer, en vez de haber escrito a Marchena, podía haber pedido el informe a los letrados que ha retrasado para hoy.

Mañana no le va a quedar más remedio a Batet y al PSOE que aprobar la suspensión. Pero después de estos tres días ha quedado claro que el PSOE no está en el centro. Sánchez hace guiños a los independentistas y está más cerca de Podemos que del constitucionalismo. La alianza PSOE-Podemos que hoy hemos visto en la Mesa del Congreso será habitual en la legislatura, será habitual tras las elecciones municipales.