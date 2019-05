De Haro a las 18h: "No es posible que una democracia como la nuestra se enrede cuando la ley es clara"

Tiempo de lectura: 2



"Los letrados del Congreso recibieron muy molestos el oficio envíado el pasado lunes en los que el Suoremo les comunicaba que debñian suspender a los diputados acusados de rebelión. Esto no es análisis, ni opinión, este es un dato: los letrados están enfados porque piensan que el Supremo es quien tenía que tomar la decisión. El oficio del Supremo es clarísimo, cita el artículo 21.2 del Reglamento del Congreso que establece la suspensión Y interpreta que la suspensión tiene que ser automática. En el Supremo piensan, y parecen que piensan bien, que la separación de poderes puede verse vulnerada si la suspensión la deciden los jueces. Sobre todo porque el Congreso después de la suspensión se queda con cuatro diputados menos. Los letrados de la Cámara le han dado munición a Batet que ha comparecido después de visitar al Rey. Batet le ha mandado al Supremo que aclaré cómo prcoceder con las suspensióin. El judicial le dice al legislativo que tiene que tomar la decisión y el legislativo, Batet, le dice al judicial que la decisión es suya.

Lo mismo ha dicho la fiscalía al Supremo. Parece que en esto además ha tenido bastante que ver la ministra de justicia en funciones, Delgado, fiscala ella.

Unos por otros la casa sin barrer. Vale que haya un sistema garantista. No es posible que una democracia que quiere ser madura se enrede cuando la ley es clara, con quien ha potagonizado una presunta rebelión o sedicisón. Quien está pasandose de lo lindo es Junqueras y los diputados acusados de rebelión. Junqueras y compañeros qestán librando una batalla frontral contra la democcria española. Y en esta peloteo entre instituciones ganan. En las universidades de media Europa, de Estados Unidos, de medio mundo hay gente que ha estado mandado correos electrónicos y mensajes presentado a Oriol Junqueras y a sus compañeros como víctimas. Y este peloteo entre el Supremo y el Congreso es la munición perfecta para construir sus mentiras. Y para que gente como Iglesias se ponga estupenda.

No hay que olvidar que Podemos perdió 150.000 votos a favor de Esquerra. A Batet la piel fina de los letrados del Congreso le ha venido al pelo para hacer electoralismo y para dilatarse en la defesna de los derechos de todos los españoles que tenemos derecho a que no nos representen personas que están acusados de rebelíon contra la sobreania de todos los españoles. Pero a Batet, al PSOE, le viene bien hacer gestos. En las elecciones de abril el PSC le rebaño 50.000 votos a ERC. Puede intentar rebañar más. El PSOE no quiere asumir el desgaste de hacer cumplir la ley antes del domingo. Sánchez vuelve a ponerle caritas al independentismo como en Pedralbes, como ayer en el Congreso cuando saludo dos veces a Junqueras. Hacer cumplir la ley es hacer justicia y la justicia".