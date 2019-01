De Haro a las 18h: "Manifestarse contra un parlamento es muy poco democrático"

Tiempo de lectura: 2



"Mañana comienza la sesión de investidura, que si no hay sorpresas, convertirá a Juan Manuel Moreno en presidente de la Junta de Andalucía. Es lógico que para el PSOE no sea un momento fácil. Desde casi hace 40 años ha habido un vínculo muy estrecho entre la sede del PSOE andaluz, en la calle de San Vicente número 37, a cinco minutos de Jesús del Gran Poder y a quince de la Macarena, y el Palacio de San Telmo, la sede de la presidencia de la Junta.

Es un trago difícil. Dejar de mandar es difícil. Pero de ahí a fletar autobuses para apoyar una manifestación de una organización feminista contra la investidura de Bonilla hay mucho trecho. Los socialistas de Osuna, pueblo precioso, han fletado autobuses para protestar ante el parlamento andaluz porque los diputados andaluces, votados por todos los andaluces, elijan a su presidente. El viernes Susana Diaz dijo que haría una oposición firme.

A lo mejor, o la peor, Susana Díaz entiende que una oposición firme es manifestarse contra una investidura democrática. Verónica Pérez la secretaria general y mano derecha de Susana Díaz ha defendido la concentración como una manifestación pacífica. Hace unos días el vicesecretario de organización del PP andaluz Toni Martín hablaba de un escrache.

Se equivoca Toni Martín, esto no es un escrache, esto es un mal perder y una falta de respeto a la democracia. Las organizaciones feministas convocantes y el PSOE que les apoya se manifiestan porque considera poco democrático a VOX. Tienen pleno derecho a manifestarse. Pero al hacerlo se retratan porque se manifiestan contra la decisión de los representantes votados por los andaluces. Es contradictorio manifestarse como demócrata en contra de la democracia. Manifestarse contra un parlamento es muy poco democrático. Los convocantes van a decir a gritos que les gusta la democracia cuando la democracia elije como gobernantes a los suyos y no los otros. Si a los socialistas y a las organizaciones feministas no le gustan ni el PP, ni Ciudadanos ni Vox es más util que trabajen para ganarle en las urnas y no que se dediquen a manifestarse contra lo que la gente ha votado. El Gobierno que dentro de unas horas va estrenarse en Andalucía ha dejado bien claro que no va a derogar la ley contra la violencia machista que los socialistas aprobaron. El compromiso entre VOX y PP no incluye esa derogación. Las asociaciones feministas y los socialistas se manifiestan contra un Gobierno que usa sus leyes. ¿O en realidad se manifiestan contra otra cosa?"