De Haro a las 17h: "Podemos se queda sin portavoz en el Senado y sin secretario general en Madrid"

A esta paso Sánchez se va a quedar sin socios para negociar los presupuestos. Decididamente Podemos está en fase de implosión y su rápida fue la historia de creación y de su subida, también parece que va rápida su crisis. Después del Errejonazo, ahora es Ramón Espinar, el que se marha, Espinar hasta esta mañana era un hombre de peso en Podemos. Portavoz en el Senado y secretario general de Podemos en Madrid ha anunciado su dimisión de todos sus cargos. Se marcha porque no está de acuerdo con Pablo Iglesias en el modo de responder a la crisis que ha generado Errejón. Espinar no era partidario de presentar una lista alternativa a la de Errejón. Bescansa, otra de las disedentes de Iglesias ha explicado en la Sexta que el que se mueve no sale en la foto. Podemos se queda sin portavoz en el Senado y sin secretario general en Madrid cuando falta muy poco para las elecciones municipales y autonómicas. Si esto va así de rápido, a lo mejor Sánchez se queda sin uno de sus socios. En cualquier caso Sánchez quiere mimar a los socios indepentistas. Esta tarde se celebra una nueva reunión entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la Generalitat presidida por Sánchez. Es el segundo encentro desde que el presidente del Gobierno se reuniera con Torra a finales de año en Barcelona. A veces da la sensación de que el propósito de estas reuniones es preparar más reuniones. Están centrados estos encuentros en impulsar la comisión bilateral entre los responsables de la Administración central y los responsable de la Admnistración catalana y, a la par, en una mesa de diálogo entre partidos. En realidad la comisión bilateral viene trabajando desde el pasado verano y no tiene sentido que el Gobierno impulse una mesa de partidos cuando para eso está el Parlamento. Estas reuniones sin contenido solo tiene como propósito favorecer una bilateralidad escénica para facilitar la aprobación de los presupuestos. Todo esto sucede cuando Sánchez no ha querido comparecer en el Senado para explicar la reunión que tuvo con Torra, la que ha dado lugar a toda esta simulación. El equipo de Sánchez se sienta con un independetismo sin hoja de ruta y dividido. Torra, el supuesto interlocutor, en las últimas horas no ha descartado una nueva declaración de independencia. Torra sigue hablando de independencia cuando según la última encuesta del CEO, conocida hace pocas horas, la mayoría de los catalanes cree que el presidente de la Generalitat no sabe resolver los problemas que tiene Cataluña. La calificación que le dan los catalanes es peor que la que obtuvo Puigdemont y de la que obtuvo Artur Mas cuando tuvo que llevar a cabo una política exigente de recortes.