De Haro a las 17h: "Hubo unos meses en los que Sánchez sabía que Podemos crecía costa de sus votos"

A estas horas Pedro Sánchez se reúne con Pablo Iglesias en Moncloa. Hubo unos meses en los que Sánchez lo tenía claro, sabía que Podemos crecía a costa de los votos del PSOE. En enero de 2016, Sanchez decía que Iglesias tenía patelatas por que no hacía lo que el quería. Ay amigo, cómo cambiaron las cosas hace 100 días cuando hubo que buscar los apoyos de Podemos para que saliera adelante la moción de censura. Desde entonces, Iglesias ha reclamado entrar en el Gobierno (a lo mejor la ha obtenido y no lo sabemos), ha empujado lo que no está escrito para controlar RTVE, ha exigido y parece que eso lo ha conseguido subir impuestos a los que ganan más de 10.000 euros, he dicho 10.000 euros, no 100.000 euros, ha exigido también un impuesto a la banca, el anticlericalismo, los zuriagazos a la concertada y la obsesión por la memoria histórica tienen mucho que ver con la necesidad de acercase a Podemos. Son gestos muy poco socialdemócratas. Antes de que Sánchez le lanzara un salvavidas a Podemos, la formación morada perdía votos y visibilidad a chorros. Podemos, que había estado cinco millones de votos, en el 21 por ciento, ahora solo supera ligeramente el 15 por ciento.