De Haro a las 15h: "Queda un trabajo por hacer: contar la verdadera historia de ETA"

"Ternera ha sido trasladado esta mañana a París en un convoy de tres coches. En la capital francesa las autoridades judiciales le van a comunicar la pena que tiene pendiente. Fuentes de la lucha antiterrorista nos han contado, que a pesar de estar siendo tratado por un cáncer, se encuentra en forma, vivía solo en un refugio de montaña. En el momento de la detención llevaba encima 4.000 euros en metálico. Sería muy interesante saber de dónde había sacado el dinero. Hay todavía 30 miembros de ETA, muchos de ellos protegidos en Venezuela por el régimen de Maduro.

La ministra portavoz en funciones ha querido corregir hoy a su compañero de partido Jesís Eguiguren. En el PSE han sido siempre un puñado y Celáa y Eguiguren han compartido muchas cosas, compartieron, por ejemplo dirección en 2012. Ayer Eguiguren dijo que Ternera es un héroe de la retirada y hoy Celáa le ha corregido asegurando que los heroés son las víctimas.

No sabemos si hay o no intencionalidad política en la detención ahora de Ternera en este momento. Sabemos que hubo una época en la que un gobierno socialista, cuando negociaba con ETA, no lo detuvo. Ahora con un Gobierno socialistas se ha producido la detención. Y tenemos a una portavoz del Gobierno que dice que los héroes son las víctimas. Eso está muy bien dicho. La lucha contra el terrorismo tiene que quedar siempre fuera de una campaña electoral, que todos recordamos lo que supone que no quedara al margen en cierta campaña. Lo que ha dicho hoy Celáa hay que repetirlo hasta la saciedad porque hay quien quiere reescribir la historia. ETA negoció con el Gobierno, Ternera negoció con un Gobierno, porque estaba derrotada, porque sus asesinatos, su extorsión, sus mentiras no pudieron con todo un pueblo. Y del mismo modo que la Guardia Civil, los jueces, los políticos, con la ley de partidos, por ejemplo, hicieron su trabajo. Ahora queda un trabajo por hacer: contar la verdadera historia.

Y tenemos novedades de Venezuela. Guaidó ha confirmado que su gente se ha reunido en Oslo con representantes de Maduro.

Estas reuniones están propiciadas por el Grupo de Contacto de la Unión Europea. Es lógico que haya todos los recelos del mundo. El chavismo ha usado tradicionalmente las negociaciones con la oposición para ganar tiempo y para fomentar la división interna entre los distintos partidos de la Unidad Democrática. Y la represión se ha incrementa. En esta ocasión el control no lo tiene Maduro y hay que intentar una solución que aleje la violencia".