De Haro a las 15h: "Podemos sin Sánchez ya es poco partido"

Hoy hemos tenido la penúltima sesión de control al Gobierno, estamos en precampaña, la oposición le ha zurrado duro al presidente Sánchez y también le ha zurrado Podemos, el único socio que le quedaba. Pero al presidente se le ha visto firme, duerme bien.

Ha habido, como no podía ser de otro modo, colchones en la sesión de control. Podemos está en horas bajas, el último lío lo tiene en Cataluña, las encuestas le dan un 10 por ciento en intención de voto, menos de la mitad de lo que obtuvo en 2016. Más cerca de VOX que del Partido Socialista. Así que han decidido volver a las esencias revolucinarias. Ayer dinamitaron el pacto de Toledo y esta mañana Irene Montero le ha dicho a Sánchez que no es de fiar por haber dado instrucciones secretas para que los ministerios no gastén más del 50 por ciento de lo presupuestado.

Sánchez no será de fiar hasta abril o hasta mayo. Porque después volverá a serlo, Podemos sin Sánchez ya es poco partido. Pero han hecho sus números y, como Ciudadanos, les sale que hay que huir de Sánchez. Desde que anunció la convocatoria de elecciones Sánchez no ha parado de cortejar a Podemos y hoy se han distanciado de él como un apestado. Al presidente estas cosas no le afectan, es un resistente y duerme bien.

Rivera le ha preguntado si va a pactar con los independentistas.

¿Y que creéis que les ha respondido? Esto: Silencio

No puede responder, no suma sin independentistas. Hace unas horas el PSOE ha votado, con los independentistas, que no sea delito convocar un referendum ilegal.

Hoy Casado lo ha tenido muy fácil. Sánchez lo pone muy fácil a la oposición cuando acaba de salir su libro, libro que no ha escrito, en el que cuenta como gran cosa que mandó cambiar el colchón de Rajoy. Los colchones se cambian sí o sí. Lo tiene muy fácil la oposición cuando Sánchez confunde a San Juan de la Cruz con Fray Luis de León, cuando se atribuye una amistad personal con los reyes y suguiere que salvó a Felipe VI aceptando presentarse a la investidura en 2016, se lo pone muy fácil a la oposición cuando se pone las gafas de sol en el Falcón, cuando asegura que ha cambiado el país en ocho meses, cuando quiere soplar y sorber con el independentismo, pero mientras las encuestas le den como ganador, a él plin.