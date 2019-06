De Haro a las 15h: "El Gobierno ha vuelto a estrellarse contra la realidad en la exhumación de Franco"

Tiempo de lectura: 2



"La urgente y extraordinaria necesidad que tenía el Gobierno de Sánchez de abusar de la memoria histórica por razones históricas ha vuelto a estrellarse contra la realidad. Esta vez contra la realidad jurídica del Supremo. Desde hace casi un año Sánchez tiene mucha urgencia de sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos, pero las prisas por vaciar una tumba que practicamente nadie visitaba han resultado malas.

Hace un año Sánchez anunciaba que la exhumación se produciría en julio. Pero hasta final de agosto no aprobó un real decreto, que no tenía ninguna urgencia, para modificar la ley de memoria histórica. Ese decreto dejaba en manos de la familia la decisión de donde enterrarlo de nuevo. El decreto ley se convalida en septiembre pero la familia exige que sea enterrado de nuevo en la catedral de la Almudena. El Gobierno de Sánchez llegó a decir que estaba trabajando con el Vaticano en buscar un alternativa a la Almudena. Y el Vaticano tuvo que desmentir a Sánchez. Llegó el otoño y Sánchez anunció que para comienzos de este año todo estaría resuelto.

Llegó diciembre, llegó enero y no hubo exhumación. A mitad de marzo, ya en periodo prelectoral, Carmen Calvo anuncia que Franco saldrá del Valle de los Caidos y que irá al cementerio del Pardo, a Mingorrubio.

Cuando Calvo hace ese anuncio el Gobierno sabe perfectamente que no tiene seguridad alguna de cuál va a ser la fecha. Porque en ese momento la familia Franco ha recurrido al Supremo argumentado que la capacidad de decidir dónde van los restos es suya y que no acepta el destino del Pardo. La familia Franco pide una suspensión cautelar, que significa que la decisión del Gobierno no se aplica hasta que los jueces no pronuncien sobre el fondo del asunto. Y esa suspensión es la que admitido hoy el Supremo. Decisión lógica porque no se pueden andar enterrando y desenterrando los restos mortales de nadie.

El Gobierno de Sánchez lleva dando fechas que no puede cumplir desde hace un año. Ha usado la urgencia legislativa para una decisión que no tenía urgencia alguna. Ha creado un problema donde no lo había. La comisión de expertos que estudio el futuro del Valle de los Caídos recomendó sacar de allí los restos de Franco, decisión que sin duda puede tener ventajas e inconvenientes. Pero todo son inconvenientes si se produce una instrumentalización ideológica y política, sin atender a la familia. La comisión de forenses que ha trabajo en el Valle de los Caidos ha dictaminado que todos los que están enterrados allí, de los dos frentes, no se pueden ya distinguir, están destinados a yacer juntos. También los vivos estamos destinados a estar juntos por mucho que se empeñe el Gobierno".