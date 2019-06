De Haro a las 15h: "En estos cinco años Felipe VI no lo ha tenido muy fácil"

Tiempo de lectura: 2



"Después de lo que ha sucedido esta mañana en el Parlamento de Navarra, Sánchez queda para su investidura más cerca de nacionalistas y de independentistas. Hablaremos de ello a partir de las cuatro. A estas horas termina en el Palacio Real el cokctail que los reyes han ofrecido a las 40 personas que ha condencorado Felipe VI con motivo del quinto aniversario del inicio de su reinado. Felipe VI se convertía en Rey hablando de la ejempleridad pública.

Felipe VI llegaba al trono en un momento muy complicado. Con el pestigio de la monarquia bajo por el caso Urdargarín y tras la caída de Juan Carlos I en la cacería de Botsuana. Hace cinco años muchos españoles, especialmente jóvenes, no se sentían ya identificados con la monarquía que estuvo al frente de la transición. Hace cinco años las protestas del 15 M, criticando la legitimidad de las instituciones estaban muy vivas. En estos cinco años Felipe VI no lo ha tenido muy fácil: ha tenido que afrontar el intento de secesión de Cataluña y una crisis política como la de 2015 en la que por primera vez el líder político más votado rechazaba el encargo del rey de presentarse a la investidura. Situaciones inéditas. El Rey ha surfeado bien una situación muy complicada porque la regulación constitucional para la formación de Gobierno no es muy precisa, está pensada para situaciones de mayorias suficientes y le expone, esa regulación, demasiado.

Una de las primeras medidas que tomó Felipe VI fue someterse a un auditoría encargada a la Intervención General del Estado para que se conocieran sus bienes y sus cuentas. Felipe VI ha conseguido la mejor valoración entre los españoles que ha tenido la monarquía en ellos últimos años.

No lo ha tenido Felipe VI con Cataluña. No hay más que recordar los abucheos con los que fue recibido en la marcha que se celebró en Barcelona en agosto del 2017 tras los atentados yihadistas. El 3 de octubre, dos días después del referendum secesionista, Felipe VI hizo el discurso más importante hasta ahora de su reinado, quien sabe, sino será el discurso más importante de su vida. Una semana antes de que el Parmlament hiciera el amago de declaración de independencia y 24 días antes de que se pusiera en marcha el 155 en Cataluña, Felipe VI reclamaba que las instituciones pusideran orden

Ejerció así su tarea constitucional de ser simbolo de la unidad y permanencia del Estado. Ni más ni menos.