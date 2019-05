De Haro a las 15:30h: "La UE no tiene capacidad internacional para resolver el conflicto de Irán"

Tiempo de lectura: 2



Hay un tema que está pasando inadvertido, pero que es importante en la situación del planeta en este momento. Cuando el mundo estaba dividido entre soviéticos y americanos y estadounidenses la cosa era mucho más fácil. Ahora tenemos un mundo con muchas zonas de conflicto y mucho más complicado de entender. Una de esas zonas de conflicto es Irán. Una de las pocas cosas que hizo Obama en Oriente Medio, de las pocas cosas buenas que hizo Obama en general, fue un acuerdo con Irán para controlar el desarrollo de su programa nuclear. Después de muchas negociaciones, en 2015 se estableció una serie de límites para frenar el desarrollo del programa nuclear a cambio de aliviar algo las sanciones internacionales que hay contra Irán. Llegó Trump y lo cambió todo. Se salió del acuerdo de 2015 y eso ha provocado consecuencias. Irán hasta hace unas horas cumplía con la reducción de su programa nuclear, pero Rohani, el presidente iraní ha dicho: “si no me quitáis el embargo, empezaré a desarrollar el programa nuclear”, lo cual sería un desastre absoluto. Meteríamos más conflicto en esa zona que va de Oriente Próximo hacia Asia. El problema es grave. La UE ha respondido hoy con un comunicado diciendo que no, que tengan contención nuclear, pero los iraníes se quejan de su embargo. Lo que faltaría es que se abriera otro conflicto pero en Persia. Ha sido un error tremendo. Otro error más de Trump y el problema es que la UE no tiene capacidad internacional para resolver el conflicto. Tenemos el mundo muy revuelto.

