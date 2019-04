De Haro a las 15:30h: "EEUU ha incrementado su gasto militar un 4,6%"

Tiempo de lectura: 2



Hay un dato que hemos conocido en las últimas horas que es llamativo y preocupante y es el incremento que se ha producido a nivel mundial en el gasto militar. Sobre todo quien sube más el gasto militar es EEUU, que es la gran potencia militar va por encima del resto de países. EEUU ha incrementado su gasto, algo que no sucedía desde hace 8 años, el incremento del gasto de defensa de Trump ha sido de un 4,6%. A esto se une también el gasto importante del segundo país que más gaste en defensa que es China. Desde los años 80, ha multiplicado por cinco su gasto militar sin que se haya sometido a ningún plan de reducción del gasto militar. Esto nos da una idea de el mundo en tensión en el que vivimos. Ya no estamos en la época de los dos bloques, vivimos en un mundo multipolar y la política de contención no funciona en muchas ocasiones. Se incrementa el gasto militar, la amenaza de los conflictos regionales y hay quien dice que vivimos una III GM y muy significativo que el tercer país sea Arabia Saudí. No se puede hacer un llamamiento genérico al desarme, a bajar el gasto en defensa pero cuando uno barre pasando los conflictos regionales se da cuenta que un factor fundamental es la producción y venta de armas. Tener armas significa incrementar el riesgo del conflicto. Francia es un gran exportador de armas. No es una buena noticia que se incremente el gasto militar en un mundo multipolar en el que las reglas de juego no están claras y en el que hay demasiados conflictos regionales en marcha.

