De Haro a las 15:30h: "Fernando Sebastián llevaba el Concilio Vaticano II en el corazón"

Se nos ha ido una de las personalidades más grandes que teníamos en España. No estoy exagerando. Fernando Sebastián era uno de los grandes. Uno de los hombres que aportó mucho a la reconciliación de los españoles, a la Transición, a una forma de entender el catolicismo que no era hegemónica, que aceptaba el desafío de la libertad. Fernando Sebastián era un cristiano. Acabó siendo cardenal, pero esencialmente era un cristiano. Un hombre que creía en el encuentro con los otros. Fernando Sebastián, en 1971, cuando todavía estaba aquí Franco, redactó e intervino en una declaración pidiendo perdón porque la Iglesia hubiera apoyado a la dictadura y aquella iglesia, la de aquellos años, estaba luchando contra la dictadura. Fernando Sebastián (ahora que ha muerto se puede decir) redactó varias veces varios borradores de la homilía que le leyó Tarancón el día en el que Don Juan Carlos fue rey de España. En aquella invitación a ser el rey de todos los españoles estaba el corazón y la letra de Fernando Sebastián. Cuando había una confusión bestial sobre la posición de los cristianos en la lucha contra el terrorismo y contra ETA, Fernando Sebastián alzó una voz muy clara para distanciarse de aquellos hermanos suyos que eran ambiguos. Tenía carácter, temperamento, menos mal, me honraron muchas conversaciones con él. Aprendí mucho con él. Aprendí a amar la pluralidad de la democracia. No se callaba. Cuando había algo mal lo decía. Siempre apostó por el diálogo. En la Conferencia Episcopal cuando llegó al poder Felipe González hizo un trabajo excepcional. Cuánto cosas se pueden aprender de un hombre así. Cuánto tendríamos que aprender de estos gigantes que hicieron posible la Transición. Fernando Sebastián llevaba el Concilio Vaticano II en el corazón. Era un hombre con el que hasta no hace muchos días te pasabas el día pensando. Nada lo daba por supuesto. Descanse en paz, lo digo con agradecimiento. Muy agradecido por su claridad, por su compañía, sus escritos. Leerlo siempre era refrescante frente a los que quieren defender posiciones sabidas. Siempre estaba dispuesto a repensar y encontrar un cristiano. Cardenal, sí, pero sobre todo un cristiano.