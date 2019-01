De Haro: "Es de celebrar que Casado revindique al PP como un partido de centro"

"El centro no significa renunciar a referencias ideales, otra cosa es la ideología"

Esta mañana hemos tenido aquí en la COPE a Pablo Casado. En una entrevista que le he ha hecho Carlos Herrera, el líder del PP, ha insisitido en un argumento que viene utilizando desde que su partido firmara la semana pasada el acuerdo con Vox. Casado ha insistido en que el PP no es ese partido que se ha mimetizado con una formación de extrema necesidad como se ha autodenomina Vox.

Este argumento de Casado quiere contrarrestar la guerra por la imagen que ahora es guerra por la laterilad que domina la política española. Y quiere responder también a algunos líderes de su partido que están algo inquietos por lo que consideran un excesivo giro a la derecha de su lider. Con independencia de lo que hayan firmado Vox y el PP, los socialistas, Podemos, el nacionalismo y el independentismo están empeñados en situar al PP en la lateralidad extrema. También a esto ha querido responder Casado.

Pablo Casado, en la entrevista que esta mañana le ha hecho Carlos Herrera en Cope, ha asegurado que el PP está en el centro. Ha afirmado también que lo firmado con Vox en Andalucía está en el programa electoral de su partido. Respondía así a las voces que, dentro de partido, critican un acercamiento excesivo a las posiciones de la formación de Santiago Abascal.

Hay sesudos y sesudas analistas que pronostican que Vox va a enterrar al PP porque tiene propuestas claras y en el PP tienen demasiado pasado y pocos ideales. Los nuevos candidatos del PP, por ejemplo los nombrados para la Alcaldía y la Comunidad de Madrid, parecen muy afectados por estas acusaciones de "derechita cobarde".

Por eso es de celebrar que Casado revindique al PP como un partido de centro. El centro puede ser solo una definición negativa: un no lugar, una falta de . Pero el centro también puede tener chicha. El centro no significa renunciar a referencias ideales, pero una cosa son los ideales y otra es la ideología.

Las ideologías polarizan, sus defensores, para afirmarse, necesitan negar a los otros. Cuando se hace política de centro no se absolutiza las ideologías ni la cuestión identitaria -ya sea personal, social o territorial- en un motivo de conflicto. El centro, zona en la que se han movido la mayoría de los españoles en los últimos 40 años, valora las aportaciones de la derecha y de la izquierda, valora todo. El centro se nutre de la tradición liberal, socialdemócrata y democratacristiana. No hay que tener complejos en revindicar el centro si el centro es el bien para todos.

Casado reivindica el acuerdo firmado con Vox. Ese acuerdo no solo corrige a Vox, corrige al propio Casado que hace algunas semanas llegó a decir que estábamos siendo invadidos por millones de africanos. Como ha asegurado la linea editorial de esta casa a las 15: Europa no está siendo invadida por millones de africanos, no estamos sufriendo una avalancha de entradas irregulares que nos ponga en peligro como país.