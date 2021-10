Fernando de Haro: "Muchos presos de ETA no han pedido perdón por lo que hicieron"

He preferido enfriar el tema o enfriarme yo antes de comentar el asunto. Una columnista que escribe en uno de los periódicos considerados progresistas contó hace unos días la historia de una pareja joven que llevan quince años enamorada y que siguen juntos. Se enamoraron cuando tenían 16 años. Y por contar esa historia de amor, otro columnista ha dicho que es una fascista por hablar del amor juvenil y que perdura y ha pedido que la directora de su periódico que la destituya.

A veces es difícil entender en la España en la que vivimos. El amor entre dos jóvenes que se extiende en el tiempo es fascista, una petición de perdón por los errores cometidos en el pasado es comunista. Y entre etiquetas de unos y de otros cada vez podemos hablar de menos cosas, parece que estamos condenados a hablar solo de dietas, de los mejores ejercicios de cardio, y de la cría y el cuidado de las mascotas. Todos temas hacia los que tengo el máximo respeto, que no se me malinterprete no me vaya a meter en un lío.