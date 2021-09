Fernando de Haro: "El Gobierno quería que los ERTE obligaran a las empresas a dar formación"

Seguramente no conoces a Karmelo C. Iribarren. Como yo tampoco lo conocía hasta hace poco. Karmelo C. Iribarren es un poeta y en España únicamente conocemos a los poetas que nos hacen leer en el colegio. En la radio ya no se leen poemas. Pero Iribarren ha publicado hace unos días un nuevo libro de poemas que se titula 'El escenario'. Y no me resisto a uno de ellos: Los días pasan como pasan siempre los días, sin grandes sobresaltos, con esa rara mezcla de lentitud y vértigo. Hasta ese en que ves aparecer al otro lado una proa apuntando hacia tu orilla.Y es justo entonces cuando absuelto de todos tus errores, perdonado, en calma al fin, sereno, en paz, empiezas a reconciliarte con la vida. Hay gente como los vecinos de La Palma que viven de sobresalto en sobresalto, ellos, y también nosotros, que vivimos inmersos en la lava de la lentitud y el vértigo esperamos la aparición de una proa que nos reconcile con la vida. O quizás no.