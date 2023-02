El testimonio en La Tarde de Amadeo, un abogado de Zaragoza que vive un infierno 3 meses después de jubilarse

Amadeo, un abogado de Zaragoza, ha contado este jueves en La Tarde el calvario que sufre tres meses después de que decidiese jubilarse con 61 años, después de haber estado trabajando desde los 14. Y es que, como él mismo confiesa, estudió derecho y asegura que una de las lecciones que aprendió y se le grabó a fuego es que la Administración debía estar al servicio del ciudadano.





Hoy, unos cuantos años más tarde y toda una vida profesional de por medio ya no lo siente así, y razón no le falta. Con 14 años ya empezó a trabajar, más adelante creó su propio despacho y desarrolló su carrera como abogado y analista jurídico en un prestigioso banco. A los 61 años tenía suficientes años cotizados y decidió jubilarse pero, lo que no sabía, es que el final de su vida laboral iba a ser una pesadilla.