¿Por qué algunas víctimas de violencia de género no denuncian?

En concreto, el desempleo es uno de los principales frenos para que las mujeres den el paso y pidan ayuda, como afirma un 71% de las encuestadas, que hace alusión al paro y a las situaciones de precariedad como principales frenos para denunciar ya que, al no tener ingresos propios, depender económicamente del agresor y sentir menoscabada su autoestima, temen encontrarse solas, sin recursos e, incluso, perder la custodia de sus hijos.

Un porcentaje superior (80%) subraya el miedo a las represalias, previendo que la denuncia pueda tener un efecto multiplicador en la violencia, tanto sobre ellas como sobre sus hijos. Por otro lado, un 40% destaca la inseguridad jurídica, es decir, la desconfianza en la protección que le proporcionará el sistema, y un 38% admite no denunciar por vergüenza a "reconocer" las graves situaciones que ha tolerado, mientras que un 35% que declara no querer perjudicar al agresor (prisión, pérdida de estatus social y familiar, etc).