La Foto: "Pero el recuerdo no es la inmortalidad"

La foto que hoy me ha llamado la atención es de William Klein. Klein fue el primer stret photographer, fotografia de calle. Iba por las ciudades retrando escenas que le sorprendia. La imagen que me ha llamado la atención está tomada en Roma. A un lado los arcos gastados de unas grandes termas, al otro tres columnas corintias enormes de un templo y detrás del templo de la época imperial, una iglesia barroca. Entre los antiguos edificios un grupo de jóvenes juegan al futbol. No saben el nombre de los tesoros artísticos que les rodean. No saben nada del senado, de las conquistas, de la gloria del lejano imperio. Los antiguos construyeron para que su gloria perdurara en el tiempo. Pero el recuerdo no es la inmortalidad. El recuerdo es menos que un relámpago. El recuerdo llega al presente como una sombra, como ruinas sin vida. Los recuerdos son mortales. Hay quien intenta detener el tiempo, limpiar lo que ha ocurrido de sus impurezas temporales para hacerlo inmortal y universal. Al final no hay nada que hacer. . La muerte y la descomposición son especialmente crueles con los recuerdos exactos y precisos a los que se les quiere dar vida. No hayinmortalidad, pero sí hay eternidad. La eternidad está fuera del tiempo, pero también está en el tiempo, está viva en esta fracción de segundo que se nos acaba de ir. En cierto modo no hay nada más que presente . Ssin presente la compasión por los pobres, la justicia, las ganas de trabajar, la fidelidad, la lealtad… todas esas grandes palabras que están muertas y sobre sus restos se juega al futbol.