La foto de Fernando de Haro: "Levanta los puños, es ingenuo, no sabe cómo es el poder"

Foto de dos puños que se levantan en el aire por encima de la cabeza de su dueño, que se entrecruzan, muñeca contra muñeca, como si estuvieran esposados. Son dos puños negros. Los dedos muy oscuros, con las uñas redondas, se cierran sobre las palmas sin hacer presión, sin fuerza. Las palmas casi blancas. Las uñas como las de un mecánico de coches. Los puños en alto son los de un joven, las manos no están gastadas todavía por el cinismo propio de los adultos. El joven viste una sudadera vieja y sucia con el elástico de la manga dado de sí. Sobre la sudadera una cazadora de cuero que en realidad es de plástico y que está muy gastada. El joven debe estar en una protesta y con su gesto indica que ofrece su libertad, que no tiene miedo a que le detengan. Está provocando, está diciendo que le da igual que le metan en una celda de dos por tres, que le dejen sin luz, que le acusen de delitos falsos, que le acusen de traidor, que le señalen, que le calumnien. Con su gesto el joven dice que todo eso le da igual, que su lucha merece cualquier sacrificio, que no le van a frenar. El joven que levanta los puños es ingenuo, ha calculado mal, no sabe cómo de poderoso puede llegar a ser el poder. Ofrece con demasiada alegría su libertad. Es lo mismo. Tiempo tendrá de aprender las fatigas de la lucha. Lo importante es la fuerza, la energía, la determinación que tienen ahora esos dos puños en alto.