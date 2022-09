La Foto: "Ese cielo filtra una luz irreal"

La foto que me ha llamado la atención la han tomado en una calle de Kiev, la capital de Ucrania. Es una calle señorial con edificios nobles y cúpulas lejanas de palacios con mucha historia. El cielo con unas nubes extrañas, nubes grises, nubes revueltas, revueltas como el alma de los que pasean por el asfalto. Ese cielo filtra una luz irreal. La municipalidad ha cortado el tráfico y los vecinos desenfadados, lejano el peligro, se acercan a echarle un vistazo al armamento incautado a los rusos. Varios carros de combate despanzurrados yacen como monstruos de hierro con las tripas fuera. Sobre uno de los tanques se ha encaramado una niña. Se ha calzado unas sandalias, ha sacado el armario su camiseta de Mini mouse y con una falda rosa agarra el cañón. Sobre el tubo de metal que ha escupido munición, muerte y desesperación se posa ahora una mano. La niña tiene bien metido en su memoria el miedo y la sorpresa que trajeron las primeras bombas. No olvidará nunca la cara de pánico de su madre cuando su hermano decidió alistarse como voluntario, no olvidará los días escondida en un sótano, las conversaciones de los mayores hablando de libertad con los ojos como ascuas. No olvidará los primeros muertos, los primeros muertos que vio en su vida, hombres y mujeres tirados en el suelo como animales, como si nadie los hubiera querido nunca. La niña de la foto es una reina, reina de su inocencia, reina de sus dolores. La niña de la foto no ha viajado nunca en carroza, nunca ha vivido en un palacio, nunca ha sido aclamada, pero es una gran reina, la reina de su destino, de su deseo de paz y de libertad. Dios salve a la desconocida niña reina.