La Foto del Día: "Siempre hay un verano por llegar"

La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy en la Vanguardia. Es una imagen de dos señoras que se han hecho famosas en Londres por sus atuendos y por sus baños. Las dos están al borde de una piscina que tiene el agua muy caliente. Posan en la foto mientras se ríen sin pudor en un atardecer de la capital británica. El ocaso pinta de rojo y oro la última hora del día. En Londres, por estas fechas, casi siempre llueve, en Londres por estas fechas, casi siempre está nublado y casi nunca el sol', al despedirse, puede jugar a ruborizar las nubes. Hacia el cielo suben los vapores de unas aguas caldeadas con esmero. En Londres, en estas fechas, nadie se baña al aire libre. En Londres, en diciembre, el agua caliente solo corre entre muros. Las dos señoras de la foto, en bañador, se tapan solo con una toalla y tienen las uñas perfectamente pintadas, las uñas de los pies perfectamente pintadas de colorado. En Londres, en este tiempo, las señoras ni se pintan las uñas ni exhiben la alegría de sus cuerpos. En Londres, si me apuras, en estas fechas, ni en ninguna fecha, nadie se reí, sobrias, como las señoras de la foto, a mandíbula abierta, con todo el alma. La foto es la foto de fiesta sencilla, la fiesta de la confianza. Detrás de un cielo nublado o lluvioso, sigue habiendo un sol rubio con los rizos rojos. Detrás del frío siempre hay un verano por llegar. Detrás de los cuerpos tristes, siempre hay pies con las uñas engalanadas, siempre hay una carcajada embozada esperando el momento de abrirse. Detrás de una ausencia siempre hay una compañía.