La Foto del Día: "Lo que más interesa"

La foto que me ha llamado hoy la atención es de Germán Caballero un fotógrafo que estos días expone en Valencia. En el espacio estrecho entre dos muros sin enlucir un hombre joven trabaja. El ambiente es cerrado, asfixiante. No se ve el cielo. En realidad se trata de un sótano, de una pared a otra cuelgan cables. En primer plano dos bidones para transportar un hormigón todavía líquido. El protagonista, con barba, hunde sus pies en un cemento todavía sin fraguar que le llega cerca de las rodillas. Viste unos vaqueros y una camiseta oscura. La camiseta, los pantalones, los brazos del protagonista están manchados con churretones y polvo color ceniza. En las manos tiene una pala larga con la que remueve el hormigón. Para hacerlo contrae su cuerpo. Los músculos de los brazos tensos, las rodillas flexionadas, el gesto en la cara recoge el esfuerzo. Es la imagen de un titán en un entorno gris, rodeado de ladrillos desencarnados y oscuros, un hombre intentado construir algo en un entorno hostil, la vieja lucha. El hombre de la foto remueve el cemento como se remueven o se intentan remover las costumbres, como se ponen todas las energías en forjar un carácter, en alcanzar la justicia, en lograr el bien, en mejorar, en construir una casa habitable, en hacer la realidad los buenos propósitos. Y cuando acabe la jornada, extenuado, se dará cuenta de que no es bastante, no es suficiente, no alcanza la voluntad, la fuerza, la energía de un hombre para alcanzar lo que más le interesa.