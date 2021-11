Escucha 'La Tarde' (26/11/2021) – de 16h a 17h

'Nu', la nueva variante de COVID detectada en Sudáfrica, desata la psicosis en el mundo. Además, Portugal, el país con más vacunados de Europa, entrará en un cierre semanal. ¿Debería España aumentar las restricciones? ¿Debemos autoimponérnoslas nosotros si las administraciones no lo hacen? Con la mirada de Daniel Gascón hablamos con Rafael Bengoa, ex director de sistemas de salud de la OMS. Tiempo de tertulia con Antonio Arráez. Además, mañana se cumplen 3 meses del último vuelo español de evacuación que partió desde Kabul. A la vista de que pasado este tiempo sigue sin llegar la evacuación prometida, los afganos que colaboraron con España han empezado a buscar alternativas por su cuenta para salir del país. Jawed Qurishi, ex colaborador de la cooperación española, cuenta a COPEque va a intentar ir con su esposa y sus hijos a Pakistán, y allí gestionar el visado para viajar a España.

Escucha ahora 'La Tarde', de 16 a 17 horas, emitido el 26 de noviembre de 2021. 'La Tarde' es un programa presentado por Pilar Cisneros y Fernando de Haro que se emite en COPE, de lunes a viernes, de 16 a 19 horas con más de 470.000 oyentes diarios según el último EGM. A lo largo de sus tres horas de duración, "La Tarde" ofrece otra visión, más humana y reposada, de la actualidad, en busca de historias cercanas, de la cara real de las noticias; periodismo de carne y hueso.

En "La Tarde" también hay hueco para los testimonios, los sucesos y los detalles más relevantes y a veces invisibles de todo lo que nos rodea. Esta temporada, Pilar y Fernando seguirán cautivando a la ‘gente gente’ acompañados de los escritores Daniel Gascón y Lorenzo Silva, el divulgador científico por excelencia en España, Jorge Alcalde; el seriéfilo Javier García Arevalillo y el crítico de cine Juan Orellana.

Además, el locutor de CADENA100 Javi Nieves seguirá formará parte del equipo para compartir con la audiencia sus reflexiones sobre lo cotidiano y las historias más sorprendentes de un panorama siempre vibrante. En esta temporada también se une al equipo de "La Tarde" el economista Fernando Trías de Bes para divulgar sobre la situación económica española desde un punto de vista ameno y sencillo.

En COPE.es puedes encontrar además las horas completas del programa, sus contenidos más destacados y las secciones estrella que han logrado el respaldo masivo de la audiecia.

