Escucha 'La Tarde' (03/08/2021) – de 16h a 17h

“Mi hermana ha fallecido de COVID en Cuba. No había una cama en la UCI para ella. Con una saturación de 60%, me decían que no era criterio para ingresarla en el hospital. Murió en una especie de Centro Médico. Es la historia de muchas personas en aquella isla”. El tuit del científico Eduardo López Collazo. ¿Qué está pasando en Cuba? Te lo cuentan Lorenzo Silva y Eduardo López Collazo, director del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Universitario La Paz. El 70 % de los nuevos contagios en España son de la variante delta. ¿Cuántas variantes hay? ¿Todas las vacunas son eficaces contra la variante delta? Ordenamos los datos y analizamos el avance de las distintas variantes en Españacon Rubén Prieto.Tertulia con Marta Ruiz y Concha López.

Escucha ahora 'La Tarde', de 16 a 17 horas, emitido el 3 de agosto de 2021. 'La Tarde' es un programa presentado por Pilar Cisneros y Fernando de Haro que se emite en COPE, de lunes a viernes, de 15 a 19 horas. A lo largo de sus cuatro horas de duración, "La Tarde" ofrece otra visión, más humana y reposada, de la actualidad, en busca de historias cercanas, de la cara real de las noticias; periodismo de carne y hueso.

En "La Tarde" también hay hueco para los testimonios, los sucesos y los detalles más relevantes y a veces invisibles de todo lo que nos rodea. Esta temporada, Pilar y Fernando seguirán cautivando a la ‘gente gente’ acompañados del divulgador científico por excelencia en España, Jorge Alcalde; del humor atrevido de Juan Solo ; de Javier García Arevalillo analizando series o Juan Orellana con los estrenos de cine.

El programa cuenta además con dos grandes novedades esta temporada. El escritor Lorenzo Silva ofrecerá todos los días una mirada muy personal sobre la actualidad y los asuntos que nos importan. Además, el locutor de CADENA100 Javi Nieves también formará parte del equipo para compartir con la audiencia sus reflexiones sobre lo cotidiano y las historias más sorprendentes de un panorama siempre vibrante.

