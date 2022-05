'Wanda y Visión', una serie que homenajea a las comedias de toda la vida

El Universo Cinematográfico de Marvel no hace más que crecer. Ya son muchas películas y la compañía continúa sus esfuerzos por darse a conocer a todo el mundo. La última de las estrategias ha sido estrenarse en la pequeña pantalla y la primera serie con la que lo ha hecho ha sido 'Wanda y Visión', una serie donde se alaba a las comedias de una forma muy particular.

La sitcom tiene lugar en Westview, un pequeño pueblo de Nueva Jersey. Allí, Wanda (Elisabeth Olsen) se traslada tras luchar contra Thanos en 'Vengadores: Endgame'. Pero no lo hace sola, le acompaña su interés amoroso, Visión (Paul Bettany) y juntos comienzan una nueva vida.

Y ahí es cuando comienzan a ocurrir cosas extrañas. Las primeras escenas tienen lugar con una ambientación típica de las comedias de los años 50 y es cuando descubrimos que todo esto es un hechizo y que Wanda y Visión han acabado recreando algunas de las comedias más famosas de las últimas décadas.

Desde series como 'Bewitched' o 'The Van Dyke Show' hasta otras algo más actuales como 'Malcolm in the Middle' o 'Modern Family' se convierten así en la forma en la que 'Wanda y Visión' deciden homenajear a todas las comedias que han pasado por la pequeña pantalla.

Sin embargo, el componente de la acción típico de Marvel tampoco se olvida. Por eso, una vez que vemos como Wanda y Visión se centra en la parte más cómica, a la vez también descubrimos como fuera de Westview el resto de personajes intentan averiguar cómo esa anomalía ha podido tener lugar.

Una anomalía en la que no solo están Wanda y Visión, sino que también aparecen personajes como Mónica Rambeau (Teyonah Parris), Daisy (Kat Dennings) y donde conocemos a la vecina cotilla de Wanda y Visión, Agatha, interpretada por la actriz Kathryn Hahn e, incluso, a los hijos de Wanda y Visión, Tommy y Billy (Julian Hilliard y Jett Klyne, respectivamente), dos pequeños que heredan los poderes de sus padres y que también sospechan sobre la realidad de lo que está sucediendo en Westview. Una realidad que conecta directamente con el último estreno en la gran pantalla, 'Doctor Strange en el Multiverso de la locura'.